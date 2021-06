Nezavisna zastupnica iz kluba Mosta, Marija Selak Raspudić komentirala je za N1 prve poteze platforme Možemo! u Zagrebu. Točnije, komentirala je imenovanje čelnih ljudi Zagrebačkog holdinga.

Na početku se osvrnula na izjave Željke Antunović, rekavši kako je je bilo "malo neugodno slušati kako je Antunović, braneći nekritički Tomaševića, argumentirala da nije prekršio obećanje jer ona u to obećanje kao realist nije ni vjerovala". "Dakle, ako obećanje nije bilo realno, bez obzira na to što je ono dano, ono nije prekršeno. Ovo je potpuno jedna nova logika ljevice da bi se obranilo neobranjivo”, rekla je Selak Raspudić.

“Ljudi su Tomaševića prvenstveno izabrali jer je figurirao kao netko tko je čist i neokaljan i tko će u potpunosti promijeniti politiku Zagreba. Ljudi nisu Tomaševića izabrali zbog genijalnih kompetencija. On je tu figurirao kao netko nov i pošten. Međutim, u situaciju u koju se on doveo, da je na ovakav način imenovao ljude, to nije neka odlukica nego nešto što će biti temelj funkcioniranja Grada Zagreba narednih godina.

Cijela ova argumentacija koja ide u prilog objašnjavanja toga zašto je to učinio, a koja kaže da je bila riječ o hitnoj odluci ne drži vodu jer se znalo da je stanje loše i sve ovo što on navodi, ovi milijuni gubitaka, nisu ništa novo”, dodala je Selak Raspudić.

'Ne znam što je više zabrinjavajuće i opasnije'

Na konstataciju da Tomašević ipak nije zaposlio ni rođaka, ni kuma, Selak Raspudić je rekla kako to samo po sebi ne mora značiti ništa.

"Što ako je nečiji rođak najkompetentnija osoba u državi za neki posao? Jedna je mogućnost da je Tomašević blefirao za vrijeme kampanje i davao potpuno nerealna obećanja, ne znajući kako se treba i može kadrovirati u Holdingu. Potpuno je pokazao neznanje u upravljanju gradom što je ozbiljan problem ako se on prvi puta suočio s time kako imenovati ljude kada je postao gradonačelnik i dovodi u pitanje njegove kompetencije.

Druga mogućnost je da je on znao da će mu hitno trebati ljudi i da se i ranije razgovaralo o tome tko će doći na neko mjesto. Ne znam što je više zabrinjavajuće i opasnije, činjenica da on nije imao pojma koga staviti na čelna mjesta u Holdingu i da je tu odluku donio na temelju rekla - kazala u 24 sata razgovora s nekim ljudima. Tko su te parastrukture koje smo očito izabrali uz Tomaševića?”, pita se.

Ponovila je kako cijela priča ne drži vodu. “Dakle, onda dolazimo do ove druge mogućnosti, a to je da je on tijekom kampanje svjesno lagao jer je davao nerealna obećanja, a ona ključna mjesta su se donijela na njegovu vlastitu direktivu. Stanje u Zagrebu je 20 godina nakupljano i tako je kako je. Ne možete mi reći da se to moglo odlučiti u noć uoči sastavljanja Skupštine, to su gluposti, to ne može držati vodu”, poručila je.

O koaliciji Možemo! i SDP-a

Osvrnula se i na koaliciju Možemo! i SDP-a, ustvrdivši da joj je ta koalicija potpuno nejasna jer je SDP potpuna suprotnost svemu za što se zalagao Možemo! u kampanji.

"Poruka koju je on poslao s koalicijom je potpuno suprotna, da može projektno surađivati samo sa strankom koja mu svjetonazorski odgovara. On je prvi koji je kritizirao SDP zbog situacije u Zagrebu, zašto su oni njemu privatni partneri?", upitala je Selak Raspudić.

Dodala je kako u ime Mosta ne može govoriti bi li oni mogli koalirati s nekime svjetonazorski suprotnima od sebe. “Mi neke kompromise moramo raditi da bi državi bilo bolje. tu treba traži partnere za suradnju. Na razini lokalne politike treba gledati da se raskine s koruptivnom praksom, a tu su u prvom redu problemi HDZ-om i SDP-om, ovisno o županiji o kojoj govorimo. Na projektnoj suradni čini mi se da je logičnije ići za argumentom korumpirani ili ne, nego za argumentom svjetonazorski bliski ako se radi o dodjeli koncesija za vodoopskrbu i tako dalje”, zaključila je.