Marija Selak Raspudić osvrnula se na gotovo sva dnevno-politička zbivanja u zemlji. Saborska zastupnica Mosta smatra da pitanje referenduma o euru nije zakašnjelo. Tvrdi daje u tom pogledu uvijek dobro imati praksu demokracije.

“Ako se ne boje naroda, a postoji interes, ne vidim problem da se postavi kao referendumsko pitanje. Što se tiče samog eura, smiješna je polarizacija da je to desno ili lijevo pitanje. Pažljivijem promatraču sigurno nije promaklo da je Maruška Vizek dosta kritična prema uvođenju eura jer nismo dovoljno konkurentni. Ovo je prvenstveno pitanje tajminga – jesmo li u ovom trenutku spremni podnijeti sve što nudi euro”, rekla je za N1 i dodala da Mađarska još uvijek nije uvela euro, a Švedska je to referendumom odbila.

'Svi su oprali ruke'

Komentirajući gotovo nepostojeću obnovu nakon potresa u Zagrebu i na Baniji, Selak Raspudić je rekla da je nedopustivo da nitko za to ne odgovara.

“Ovo je pitanje političke odgovornosti gdje su svi oprali ruke. Prvo je izmišljen spin da nama treba zakon da bi obnova počela. Možemo! je očito trebalo alat da bi se javnosti prezentirali kao netko tko će obnoviti Zagreb, dok HDZ prihvaća njihovu igru. Mi smo otpočetka bili kritični i javno prozivani kao oni koji koče obnovu. Sad se vidi da je Zakon kočnica. Gotovo svi zakoni kada se susretnu s praksom pokažu se manjkavi. Ovaj je Zakon otpočetka imao nepremostive rupe”, rekla je i dodala da je konstrukcijska obnova samo manji dio problema.

“Namjerno se potiskivalo pitanje kostrukcije da bi se prikazalo da je Vlada veoma velikodušna. Zakon koji je trenutno na snazi to ne može ispraviti. Ako zakon nije valjao, postoje oni koji su ga donijeli i trebaju imati političke posljedice za to. Ne možete kao gradonačelnik reći: 'Imam vremena baviti se građanskim odgojem, ali nemam vremena baviti se obnovom'. Mora naći novce, ne može reći, sada kada je dobio na izborima: 'Sorry, mi nemamo novce'”, govori Selak Raspudić.

Istaknula je da će klub Mosta prvo vidjeti predložene izmjene, pa onda dati amandmane. Tvrdi da će dati svoj doprinos kako bi Zakon bio što bolje napravljen, neovisno o tome hoće li ga ili neće podržati.

Bulja sabotiraju jer nije HDZ-ovac

Nošenje maski u školama, a pogotovo u slučaju iz Krapinskih Toplica, nije ni jednostavno ni jednodimenzionalno pitanje, smatra ona te dodaje da nije korisno da djeca nose maske.

“Niti jedno dijete ne smije biti korišteno kao sredstvo u svrhu ispunjavanja roditeljskih ciljeva, ali najave ministra Fuchsa da bi roditeljima koji su se protivili nošenju maske možda trebalo oduzeti dijete su ispod svake razine, da ne kažem fašističke. To sigurno nije razlog za postupanje socijalne službe. Treba razumjeti ljude da su ogorčeni. Nema ni dovoljno hrabrosti da se donesu nedvosmislene mjere. Ministartvo uopće ne uzima u obzir aspekt štetnog djelovanja maski na zdravlje učenika”, rekla je Selak Raspudić te osvrnula na situaciju sa stranačkim kolegom.

Naime, gradonačelnik Sinja, Miro Bulj predložio je da djeca u školama ne nose maske. Ravnatelji ga nisu poslušali, kao ni Županijski stožer civilne zaštite. Premijer Andrej Plenković ga je zbog toga nazvao šarlatanom, a Selak Raspudić tvrdi da se sve događa, jer Bulja nastoje sabotirati zbog toga što ne pripada HDZ-ovoj kasti koja vlada Dalmatinskom Zagorom.

Premijer sabotira Turković

Selak Raspudić nije ostala dužna niti komentar višemjesečne trakavice oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. “Dobronić HDZ-u očito nije drag kandidat. Ljudima je dosta trakavice oko VS-a. Sada smo saznali da Dobronić nije kandidat premijera. Drugo što smo saznali je da je premijer odlučio iskoristiti Turković kao štit. Ako se ona nije prijavila na javni poziv, imala je razlog da to ne učini. Premda govori da ju podržava, zapravo je sabotira. On jako dobro zna da, ako bi došlo do četvrtog poziva, Milanović sigurno ne bi podržao Turković. Najviše je zabrinjavajuće da prije nego se netko prijavi za tako važne funkcije provjerava ima li potporu za svoju prijavu, što znači da su ti pozivi besmisleni”, zaključila je zastupnica Mosta.