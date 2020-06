MARIJA SELAK RASPUDIĆ KOMENTIRALA HAJKU OKO NJEZINE NEZGODNE FOTOGRAFIJE: ‘Vedrana Rudan mi se ispričala, nikome drugome to ne smeta’

‘Fotografija mi smeta smeta kao i svakoj civiliziranoj osobi jer je slikana bez mog dopuštenja, a još više me smeta što se pojavljuje u kontekstu nečega što je relativno ozbiljna stvar, a to je moja politička aktivacija’, rekla je Selak Raspudić

Nezavisna kandidatkinja na izbornoj listi Mosta, Marija Selak Raspudić, gostovala je u RTL Direktu gdje je ponovno upitana da komentira ono o čemu se vezano za nju najviše pričalo u medijskom prostoru – nezgodnoj fotografiji nje u fazi visoke trudnoće i ne baš laskavoj pozi.

Podsjetimo, Nino Raspudić, njezin suprug i, uz nju, nova zvijezda na desnici i listi Mosta, komentirao je kako mediji namjerno objavjuju fotografiju njegove supruge iz visokog stupnja trudnoće, na kojoj ona izgleda debelo.

Na to su reagirale brojne trudnice, poznate i nepoznate, objavljujući svoje trudničke fotografije s porukama ‘Nino, vidi me, trudna sam i lijepa’.

‘Od muhe se napravilo slona’

“Mislim da je ta tema već apsolvirana i da je najveća medijska manipulacija to da se mi nismo bavili meritumom, a to su medijske manipulacije, što je ono na što je Nino ukazivao, nego smo upravo skrenuli na neku sporednu stvar gdje se od muhe napravilo slona. Kratko ću se samo refereirati na to, mislim da je ovdje riječ o tome da ako ćemo gledati kako su žene reagirale, nitko nije rekao da je to ružno. Treba biti svjestan da kad je fotografija izašla, Vedrana Rudan se ispričala i ja joj se zahvaljujem, sve žene koje su se do tada borile za trudnička prava su zašutjele. Nisu više smatrale da je bitka relevantna. I tu se pokazalo da se ne radi o borbi za trudnička prava, nego se radi o pokušaju diskreditacije, odnosno eliminacije neistomišljenika u ime nekih ženskih prava, što je često slučaj u medijskom prostoru”, komentirala je Selak Raspudić.

Radi se o fotografiji na kojoj se vidi međunožje Selak Raspudić. Spisateljica Vedrana Rudan napisala je kako je fotografija uvredljiva te da joj je cilj bio poniziti objekt.

‘Nikome to ne smeta’

“Fotografija mi smeta smeta kao i svakoj civiliziranoj osobi jer je slikana bez mog dopuštenja, a još više me smeta što se pojavljuje u kontekstu nečega što je relativno ozbiljna stvar, a to je moja politička aktivacija. Najviše me smeta što to nikome tko se bavi ženskim pravima ne smeta”, rekla je Selak Raspudić.