MARIJA SELAK RASPUDIĆ IH OPAKO ‘NAGAZILA’: ‘Jedini bačeni glas je onaj za HDZ. Oni su nas doveli tu gdje jesmo’; Nije zaboravila ni Plenkovića

‘Jedini je bačeni glas onaj za HDZ, s obzirom na to da je riječ o stranci koja je imala itekako puno prilika, a dovela nas je tu gdje jesmo. Slična je situacija i sa SDP-om’

Marija Selak Raspudić, nezavisna kandidatkinja na listi Mosta, u HRT-ovoj emisiji Studio 4 izjavila je da nećemo moći ništa promijeniti sve dok god budemo slušali poruke “glasajte isključivo za SDP i HDZ da se ne bi osipali glasovi”.

“Nemojte glasovati tako da nešto unaprijed kalkulirate jer ja vjerujem da je jedini bačeni glas onaj za HDZ, s obzirom na to da je riječ o stranci koja je imala itekako puno prilika, a dovela nas je tu gdje jesmo. Slična je situacija i sa SDP-om, koji sad predstavlja svoje tendenciozne i megalomanske predizborne programe, a u situaciji kada je imao priliku bilo što implementirati u praksi nije to učinio na način na koji je trebao i zato se sada nalazimo tu gdje jesmo”, rekla je Selak Raspudić.

MARIJA SELAK RASPUDIĆ O FOTOGRAFIJAMA TRUDNICA: ‘Nisu vjerodostojne. Neka šalju one autentične, a ne ušminkane verzije’

Ugroženost demokracije

Premijera Andreja Plenkovića optužila je za smijanje demokratskim procesima te za izbacivanje Mosta iz Vlade kad su glasali drugačije. Smatra da je demokracija u Hrvatskoj ugrožena na mnogo načina, a temeljni je nemogućnost promjene izbornog zakona – alata koji građanima omogućuje da izraze volju. Ugrožena je, smatra, i raspisivanjem izbora usred pandemije.

“Već sada možemo čuti obeshrabrujuće poruke o izlascima na izbore, od ‘Nemojte izlaziti u velikom broju prijepodne’ do toga da bismo to mogli protumačiti da uopće i ne izađemo”, kaže Selak Raspudić.

Spomenula je i onemogućavanje elektroničkog i dopisnog glasanja te da iz dominantne oporbe kažu da se to treba onemogućiti kako se dijaspora ne bi u velikom broju aktivirala, pri čemu se, dodaje, pogrešno mislilo na dijasporu u BiH.

Kaže i da sustavno svjedočimo onemogućavanju referenduma. Selak Raspudić je rekla da sažeto rečeno postoje dva tipa izbornog zakona, onaj koji će odraziti volju građana, te onaj koji će odraziti volju oligarhije, kakav, kaže, imamo sada.

MARIJA SELAK RASPUDIĆ KOMENTIRALA HAJKU OKO NJEZINE NEZGODNE FOTOGRAFIJE: ‘Vedrana Rudan mi se ispričala, nikome drugome to ne smeta’

Zašto je izabrala Most?

Selak Raspudić rekla je i da ju je dijete potaknulo na aktivnost jer vam, kako kaže, dijete rastegne fizičke mogućnosti do krajnjih granica i shvatite da puno više možete učiniti. “Svatko tko ima dijete zna da, kada ga pogleda, da je to obećanje bolje budućnosti, nekog novog života, i da mu nekakav entuzijazam i nadu da se nešto može promijeniti. Pa je i to mene na neki način gurnulo.”

Za Most se odlučila iz nekoliko razloga. Zbog naglog raspisivanja izbora nije uopće bilo mogućnosti da se stigne kreirati vlastitu opciju. Kaže i da je Most u javnosti percipiran kao poštena stranka koja se bori protiv korupcije te da se radi o jednoj od najaktivnijih stranaka u Saboru.

PJEVAČ, KOMIČAR, LIJEČNIK, VJEROUČITELJ: Svi oni imaju zajedničku stvar – žele u Sabor; ‘To vam je kao u bosanskom vicu kad Mujo…’

KERUM NIJE BIRAO RIJEČI; Peternelu i Mariji Selak Raspudić poručio: ‘Za vas nitko ne zna, nemate ništa, ne znam ni u kojoj ste stranci’