MARIJA BUBAŠ TVRDI DA JE SVAKI ČOVJEK JEDNO MALO ŽARIŠTE: ‘Škola ne potiče zarazu, već ono što se događa izvan nje’

Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje grada Zagreba, gostujući u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog”, rekao je da je odluka o modelu nastave u domeni lokalnih stožera, u ovom slučaju grada Zagreba. Otkrio je da je gradski ured za obrazovanje poslao jučer prijedlog vezan uz model nastave u sljedećem tjednu te da je u njemu predviđeno da se u školske klupe vrate učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Lovrić: Ne vidimo realnog razloga zašto se učenici od 5. do 8. razreda ne bi vratili u škole

“Sličan model smo primijenili početkom drugog polugodišta. On se pokazao uspješnim. Postupno vraćanje djece u škole nije donio značajniju zaraženost među djecom, isto se dogodilo i ovaj tjedan gdje smo danas na 60 manje zaražene djece nego što smo imali tijekom uskrsnih praznika. Kada govorimo o ukupnoj brojci to je skoro 25 posto. Vrlo je niska zaraženost djece i ne vidimo realnog razloga zašto se učenici od 5. do 8. razreda ne bi vratili u školske klupe. Znamo da je to najbolji model nastave, ne samo kad je u pitanju učenje već i kad je u pitanju mentalno zdravlje djece. Gradski stožer ima danas sjednicu i vjerujem da će prijedlog prihvatiti”, rekao je Lovrić.

Svi srednjoškolci, osim maturanata, ostali bi na C modelu dok se ne vidi daljnji razvoj situacije. “Kad su u pitanju osnovnoškolci, to s kvartovska djeca koja se i inače druže kad ne idu u školu. Dovoljno je poslijepodne proći kvartovima i vidjeti da su poslijepodne školska igrališta puna djece koja idu u školu i onih koji ne idu. Kao što povratak učenika od 1. do 4. razreda nije doprinio razvoju zaraze među učenicima, ja vjerujem da neće ni povrataka učenika od 5. do 8. razreda”, dodao je Lovrić.

Od 100.000 zagrebačkih osnovnoškolaca i srednjoškolaca, s jučerašnjim danom ih je 189 zaraženih koronavirusom te 1500 u samoizolaciji. “Govorimo o negdje ispod 0,2 posto aktivnih slučajeva među učenicima, dok je u općoj populaciji grada Zagreba negdje iznad 0,5 posto”, rekao je Lovrić.

‘Svaki čovjek je jedno malo žarište’

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš rekla je da škola nije okruženje koje potiče zarazu i gdje se zaraza širi, već ono što se događa izvan škole, na školskim igralištima. “Djeca vole društvo svojih vršnjaka, tu uče kako se ponašati i stječu samopouzdanje. Mi druženje ne možemo spriječiti. Treba utjecati na one koji ostvaruju druženja izvan svojih kvartova. Pristup da se postupno krene s otvaranjem školskih vrata je dobar pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Zašto i srednjoškolci ne bi išli na nastavu ako će moći biti zajedno jer to im fali”, rekla je.

Što se tiče epidemioloških mjera, Bubaš je kazala da je svaki čovjek jedno malo žarište te stoga treba paziti na druženja i nositi maske. “Sve mjere pokazuju učinke nakon dva do tri tjedna, treba sačekati da se potezi Primorsko-goranske županije pokažu učinak. Vjerujem da će trenutne mjere ostati i dalje jer brojke nisu male, trend nam je u svim županijama blago u porastu. Teško je predvidjeti što će biti sutra ili prekosutra. Tijekom epidemije smo vidjeli da nema naglih padova ni porasta, sve se događa u koracima od dva do tri tjedna”, rekla je.

