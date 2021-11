Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš govorila je za RTL o ishodu života s COVID potvrdama te kako bi sve trebalo izgledati u praksi.

Bubaš je na početku komentirala boji li se nasilnih prosvjeda protiv COVID potvrda do kakvih je došlo u ostalim zemljama kada su se potvrde uvodile.

"Nadam se da neće, ali teško je meni kao liječniku govoriti o prosvjedima i ne stignem pratiti jer imam toliko posla da me ta nestručna pitanje ne stignu na žalost ili na sreću niti okrznuti. Činjenica je da svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, ali o nasilju ne bismo smjeli govoriti jer nadam se da to nikome neće pasti na pamet", kazala je.

Komentirala je i kako se osjeća kada nju i sve u HZJZ-u zovu Mengeleom i slično.

"To prvi put čujem od vas. Dobila sam mail u kojem sam proglašena uspješnijom od Goebbelsa. Osim što se osjećam loše mogu reći da su sve žene i žene, majke i kraljice, a ja sam zapravo majka i jedna sasvim obična žena koja pokušava raditi svoj posao najbolje što može i u skladu sa stručnim uvjerenjima i Hipokratovom zakletvom. To što se čuje je krajnje ponižavajuće", kazala je.

Stručni autoritet je WHO

Na pitanje što će biti s liječnicima čije je ime na popisu za testiranje, a oni se javljaju da se neće testirati, Bubaš je kazala da će to odlučiti njihov poslodavac.

"Ne mogu zamisliti okolnost da netko nije svjestan da se treba testirati. Mislim da smo svi svjesni okvira u koje smo stavljeni. WHO je Europu proglasio žarištem. Možemo pratiti vijesti i brojke. Ako ovo nisu provjerene informacije koje želite podijeliti s javnošću, a vaš cilj nije plemenit, a to je osvijestiti ljude, poslati pravu informaciju do krajnjeg gledatelja, onda ne treba biti emisija, idemo kući. Ako ne možemo pratiti ili ako nema autoriteta, onda ne živimo u demokraciji nego u bezakonju. Stručni autoritet po meni je WHO koja je proglasila Europu žarištem i to potkrepljuju i brojke i sve što pratimo i iz drugih izvora informiranja, ne samo od RTL-a ili tu iz hrvatskih medija, onda moramo tome vjerovati ili mislite da netko na globalnoj razini u svemiru upravlja pandemijom", kazala je.