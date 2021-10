Jučer je nastala cijela zbrka između ministra unutarnjih poslova i ministra obrazovanja oko toga da idućeg tjedna školarci neće ići u škole. Premijer Andrej Plenković poručio je da će se u četvrtak i petak, nakon trodnevnih praznika nastava odvijati online.

Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Marija Bubaš za RTL Direkt je komentirala hoće li tih desetak dana, koliko đaci neće biti u školi, biti dovoljno da se obuzda epidemija.

"Vidjet ćemo. Mislim da te odluke treba donositi u hodu. Prilagodba na okolnosti i shvaćanje novih spoznaja te učenje u hodu jedna od obilježja ove pandemije", tvrdi Bubaš.

'Krivci' za velik broj novozaraženih

Komentirala je izjavu Krunoslava Capaka koji je prije tjedan dana rekao da je bio vrhunac četvrtog vala. Bubaš je istaknula da smo se svi nadali da je vrhunac bio prije tjedan dana te da neće doći do trenutnog povećanja novozaraženih, a kao glavne krivce ovako velikog broja navodi početak školske i akademske godine, lijepo vrijeme i poljoprivredne aktivnosti, primjerice berba grožđa i sve drugo što nas još čeka u ovo doba godine, tzv. mikrožarišta.

"U ovo vrijeme prije godinu dana nismo imali cjepivo i morali smo zaista više razmišljati o pooštravanju mjera i to je zapravo bio jedini alat koji smo imali. Cjepivo smo gledali kao svjetlo na kraju tunela. Sada je oko 75 posto novooboljelih i hospitaliziranih, na respiratoru, ne cijepljeno. To je jasna poruka ljudima", pojasnila je Bubaš.

Manja smrtnost

Osvrnula se i na smrtnost ovog vala koja je dvostruko manja od prethodnih. "Otprilike broj umrlih i hospitaliziranih kasni nekakvih tri tjedna za brojem novooboljelih što je za očekivati. Prošle godine smo imali daleko veće brojke, međutim sada imamo preko 50 posto populacije koja je zaštićena cijepljenjem, koja je zaštićena preboljenjem i cijepljenjem. Dakle, cijepljenje je očiti izlaz iz ove situacije", dodala je.

Bubaš je potvrdila da je podatak da su "svi umrlih koji su bili mlađi od 65 godina nitko nije bio cijepljen u zadnjih dva tjedna" točan. Dodala je da je to i očekivano jer kada necijepljena osoba dođe u kontakt s virusom ishod nikada nije garantiran. "Mi čovjeku možemo samo pomoći da njegovo tijelo preboli tu bolest, no mnogima, nažalost, to ne uspije", dodala je.

Detaljnije o pooštravanju mjera Bubaš nije htjela govoriti, već je istaknula važnost kontrole i boljeg pridržavanja postojećih mjera.

O cijepljenju trećom dozom

Osvrnula se i na cijepljenje trećom dozom. "Mislim da je bolje da se prvo cijepe oni koji se nisu cijepili prvom i drugom dozom, nego da mi primamo treću, ali da treba primiti i treću dozu", poručila je Bubaš.

Komentirala je i tvrdnju predsjednika Milanovića da se ne treba cijepiti trećom dozom ako imamo dovoljan broj antitijela. Bubaš je objasnila kako ne postoji "neka ljestvica ili mjerilo koje bi bilo poredbeno pa da se može reći s kolikim brojem antitijela se ne treba cijepiti".

Kaže kako ne zna odakle predsjedniku takva informacija. "Mnogi vole biti poljuljani s takvim izjavama. Bolje je da ljudi provjere", zaključila je Bubaš.