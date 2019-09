MARIĆEVE OLAKŠICE OPET IDU PREKO LEĐA RADNIKA? Evo kako bi se mogle odraziti na mirovine radnika i kreditnu sposobnost

Sindikati upozoravaju da nove porezne olakšice radniku donose manju mirovinu. Naime, poslodavac će isplaćivanjem neoporezivih dodataka umjesto povećanja ugovorene plaće radniku dosta uštedjeti, a radnik će dobiti isto, iako će mu mirovina biti manja

Nakon što je ministar financija Zdravko Marić promijenio Pravilnik o porezu na dohodak kako bi omogućio tvrtkama da od 1. rujna uvedu dodatne oblike plaćanja radnika oslobođena od poreza, neoporezivo je ako poslodavac plati radniku do 5000 kuna godišnje za obrok, a već od ranije može isplatiti i 5000 kuna nagrade za rad, 2500 kuna za prigodne nagrade, 10.000 kuna za rođeno dijete, 1750 kuna za odvojen život, do 5000 kuna jubilarne nagrade, tako da su poslodavci pozdravili ove izmjene i obećali da će se time povećati plaće radnika, piše 24sata.

Poslodavac će isplaćivanjem neoporezivih dodataka umjesto povećanja ugovorene plaće radniku dosta uštedjeti, a radnik će dobiti isto, iako će mu mirovina biti manja. Stoga su sindikati upozorili na negativne strane novog paketa poreznih olakšica.

HOĆE LI I VAŠ POSLODAVAC OVO ISKORISTITI? Vraća se topli obrok, rastu božićnice a uvodi se i plaćeni vrtić

Dva slučaja

24sata je usporedio dva slučaja. U prvom radniku u Zagrebu bez djece, poslodavac poveća mjesečnu plaću sa 6000 kuna na 7000 kuna neto, a u drugom slučaju, istom radniku, povećanje sa 6000 na 7000 kuna dolazi kroz navedene neoporezive primitke koje je uvela Vlada. Ispostavilo se da je riječ o velikoj razlici te da poslodavac uštedi 1032 kune u drugom slučaju jer ne mora platiti doprinose za zdravstvo, mirovinsko, porez i prirez.

Tako u prvom slučaju poslodavac tisuću kuna daje radniku, više od tisuću kuna za državne namete, a u drugom može za isti novac, 2032 kune, dvojici radnika dići plaće više od tisuću kuna. Međutim, u onih 1032 kune je i 349 kuna za prvi i drugi mirovinski stup. Više uplate jamče i višu mirovinu, a radnik iz drugog slučaja svaki mjesec gubi tih 349 kuna uplata. Ipak ostaje mogućnost da sam uplati novac u treći mirovinski stup ili štedi.

Poslodavci će proći bolje od radnika

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih Hrvatskih sindikata rekao je kako uvođenje široke palete neoporezivih primitaka ima svoje dobre i loše strane te da će neki radnici proći bolje, neki lošije, ali da je sigurno da će svi poslodavci proći bolje.

“Za one koji dosad nisu imali naknadu za topli obrok, a dobit će je, njima će porasti neto plaća. Ali oni koji već imaju tu naknadu uračunatu u plaću će lošije proći. Jer poslodavci sada planiraju ‘izvući’ tu naknadu iz plaće, što radniku znači manju bruto plaću, a to znači i manju kreditnu sposobnost, ali i manje uplate za mirovinu. A poslodavac će tim potezom uštedjeti i na zdravstvenim doprinosima. Neki poslodavci su rekli da će tu razliku dati radnicima, ali neki će je zadržati za sebe, a neki podijeliti s radnicima pola- pola. Mnogi radnici su nam rekli da su svjesni da će im biti manje za mirovinu, ali njima treba povećanje plaće sad i zato će na to pristati”, objasnio je Sever.

“Točno je da za te iznose nisu plaćeni doprinosi i porezi, ali da smo ostavili istu poreznu politiku, pitanje je je bi li taj novac radnicima uopće bio isplaćen. Tako da smo svjesni tog problema, ali cilj je postignut i radnici su ipak dobili veće plaće”, rekao je neslužbeno za 24sata sugovornik iz Vlade.