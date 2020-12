MARIĆ PREDSTAVIO NOVE PROMJENE I UREDBE, UMIRUJE JAVNOST: ‘Svi kojima kasne isplate neka se jave’

Ova godina je specifična, ako i ministar financija i svih drugih zemalja, da smo se usuglasili da fiskalna pravila ostaju nepromijenjena i da se bavimo očuvanjem radnih mjesta

Od 15 sati održava se sjednica Vlade koju vodi premijer Andrej Plenković. Vodi ju iz izolacije u kojoj će ostati još nekoliko dana, zbog još prisutnih blažih respiratornih simptoma, objavio je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Prije sjednice izjavu je dao ministar financija Zdravko Marić koji govori o uredbama o trošarinskom sustavu i o posebnom porezu na motorna vozila.

Naglasio je da su uveli novu metodologiju mjerenja CO2, prenosi RTL.

SJEDNICA VLADE: Plenkoviću produljena samoizolacija, i dalje kašlje; Beroš otkrio: ‘Provodi se antigensko testiranje u tvrtkama’

“Mijenja se metodologija da se ne bi vratili na staro. Prijedlog korekcija i na vrijednosnoj komponenti. S novom metodom 75 posto novih vozila ne bi plaćalo vrijednosnu komponentu”, kazao je Marić.

Marić: Predsjednikova ocjena o PDV-u je korektna

Osrnuo se i na poruke koje je poslao predsjednik Zoran Milanović.

“Imao sam prilike pogledati dio tiskovne konferencije. Tamo ima čitav niz stručnjaka, dobar dio i osobno poznam, očekujem korektan pristup što je dobro, u ovim okolnostima posebno. Predsjednik se referirao i na poreznu politiku, ocijenivši naše napore, da je to doprinijelo dizanju konkurentnosti. Njegova ocjena o PDV-u je korektna. Govorimo od prvog dana o nužnosti rasterećenja.

MILANOVIĆ KOMENTIRAO POREZ NA NEKRETNINE, ALI I KORONAKRIZU: ‘Ovo nas sve mentalno iscrpljuje, trebamo taktiku’

Mislim da smo svjedoci, da smo dobro to činili u onim dobrim godinama. To nam je omogućilo da u ovu krizu uđemo spremniji. Bez obzira što imamo puno upitnika, pitanja… Ova godina je specifična, ako i ministar financija i svih drugih zemalja, da smo se usuglasili da fiskalna pravila ostaju nepromijenjena i da se bavimo očuvanjem radnih mjesta. Stabilnost javnih financija je nužna. Bio je to korektan i konstruktivan pristup. Dao je jasnu poruku”, kazao je Marić koji se osvrnuo i na poruke iz Glasa poduzetnika.

O neisplati naknada za radna mjesta za listopad je rekao: “Bit će, sredstva su osigurana, svi kojima kasne isplate neka se jave”, kazao je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.