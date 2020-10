MARIĆ POTVRDIO DA LOCKDOWN NIJE OPCIJA: Predstavio rebalans proračuna i otkrio da Vlada ima podršku sindikata

Govoreći o Fondu oporavka i otporonosti, najavio je kako će 10 posto od šest milijardi eura bespovratnih sredstava biti usmjereni u jačanje Vladinih kapaciteta za pomoć gospodarstvu

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u ponedjeljak da su koalicijskim partnerima predstavili zadnje brojke i podatke najavljenog rebalansa proračuna i onoga za sljedeću godinu te da Vlada ima njihovu podršku.

“Rebalans i proračun su predstavljeni, zadnje brojke i podaci. Čuli smo da je podrška tu, i po pitanju proračuna i rebalansa, svi su svjesni kakve su okolnosti i koliko je do sada korona koštala državni proračun. Brojka se do kraja godine penje i na iznos od 28,5 milijardi kuna. To su povećani rashodi koje nismo planirali, ali koji su prije svega bili namijenjeni za očuvanje radnih mjesta i zdravstvenog sustava”, rekao je večeras ministar Marić nakon sastanka vladajuće koalicije.

Dodao je kako i dalje postoje izazovi te proračun za sljedeću godinu baziraju na projekcijama koje su napravili u smjernicama i da neće mijenjati makroekonomske projekcije, čijih će se okvira i držati.

“Mogu reći da i dalje postoje značajni negativni rizici na ostvarenje projekcija BDP-a, međutim postoje i određeni pozitivni, oni su prije svega vezani uz EU fond, EU Nove generacije, fond oporavka i otpornosti, nešto na što stavljamo veliki naglasak već u proračunu za iduću godinu”, naglasio je Marić.

Objasnio je kako će iz fonda React EU u ovoj godini dobiti 210 milijuna eura te 330 milijuna sljedeće godine samo za mjere što se tiču radnih mjesta.

“Preostali dio od 800 milijuna eura, jedan manji dio će dobiti zdravstvo, a veći dio opet potpore za gospodarstvo”, najavio je Marić.

Najavio reforme kao ključan element

Govoreći o Fondu oporavka i otporonosti, najavio je kako će 10 posto od šest milijardi eura bespovratnih sredstava biti usmjereni u jačanje Vladinih kapaciteta za pomoć gospodarstvu, ali je naglasio kako će ključan element u povlačenju tih sredstava biti provođenje reformi.

Na pitanje novinara gdje je pronašao novac koji su dali veledrogerijama za dugove bolnicama, Marić je kazao kako će se sve to vidjeti u rebalansu proračuna.

“Mi imamo, povrh veledrogerija, ukupne obveze još toliko. Sve skupa preko 10 i pol milijardi kuna u zdravstvu, i rješavanjem pitanja postojećih dugova, nismo u potpunosti riješili problem jer se novi generiraju na mjesečnoj razini od oko 220 milijuna kuna”, podsjetio je ministar financija.

Najavio je da će se ovaj tjedan nastaviti dijalog sa socijalnim partnerima.

“Namjera je prezentirati gdje smo i što smo, i otpočeti dijalog po pitanju daljnje dinamike i problematike plaća u javnom sektoru”, naglasio je Marić.

O lockdownu (zaključavanju gospodarstva), Marić je kazao kako ta tema u ovome trenutku uopće nije na stolu.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak rekla je da su koalicijskim partnerima predstavili završetak procesa izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, koja će uskoro biti puštena u javno savjetovanje.

“Na sastanku s koalicijskim partnerima složili smo se da je ona sveobuhvatni, krovni, strateški dokument koji daje jasne smjerove i vizije Hrvatske za razdoblje od sljedećih deset godina. Želimo postići konkurentnije i jače gospodarstvo, a sve u cilju kako bi se poboljšali životni i radni uvjeti, i kako bi država postigla sve bolje i poboljšanije kvalitete životnog standarda”, objasnila je Tramišak.