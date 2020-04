MARIĆ POJASNIO MJERE, ALI NAGOVIJESTIO I NOVE POTEZE: ‘Ono što je do jučer bilo nezamislivo, danas je zamislivo’

Komentirao je intervencije u mirovinske fondove, sigurnost mirovina ali i što očekuje od turističke sezone

Premijer Andrej Plenković najavio je novi paket mjera koje bi trebale pomoći hrvatskom gospodarstvu i poduzetnicima koji su se našli u problemima.

PLENKOVIĆ PREDSTAVIO NOVE MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU: Tvrtke koje imaju velik pad prihoda neće plaćati porez. Podižu se i potpore radnicima

Ministar financija Zdravko Marić za Novu TV pojasnio je predstavljene mjere ali nagovijestio i moguće buduće promjene.

Ponovio je kako su mirovine za ožujak osigurane te će biti isplaćene 8. travnja.

“Mirovine će biti prije Uskrsa, one se ne diraju”, istaknuo je Marić.

Osigurane su i plaće u travnju, no nastavit će se dijalog sa socijalnim partnerima.

“Naša je dužnost gledati kratki rok, ali gledati i budućnost. Hrvatska je imala lošu epizodu. Nije pitanje koliko će biti gospodarski pad hrvatske u jednoj godini. Hrvatska je padala šest godina za redom, ne smijemo to ponoviti”, naveo je Marić.

Nema odgode za već naplaćeni PDV

Već naplaćeni PDV, kaže, mora se uplatiti u državni proračun, odnosno odgađanje plaćanja PDV-a se ne odnosi na već naplaćene račune.

“Svjesno smo ušli u kršenje nekih direktiva. Svi poslodavci imaju mogućnost plaćanja PDV-a po naplaćenoj fakturi. Imamo istu mogućnost za uvoz. Do sada je to bilo pri uvozu opreme i strojeva, sad će biti za sav uvoz slični tretman”, kazao je Marić i najavio: “Proteklih dana jako puno ljudi donira, donacije ćemo osloboditi PDV-a, a to se odnosi na donacije za zdravstvene svrhe”, objasnio je.

‘Država dispergira likvidnost u gospodarstvo’

Pojasnio je i kako država puno lakše osigurava likvidnost te će to iskoristiti kako bi i privatnici mogli održati glavu iznad vode.

„Mi kupimo likvidnost kako bi je disperzirali u gospodarstvo”, istaknuo je i dodao da bi sljedeći tjedan trebalo zaživjeti krediti za likvidnost obrtnih sredstava poduzetnika“, pojasnio je dodajući kako bi trebali zaživjeti tromjesečni moratoriji na otplatu kredita za sve, ali i krediti za likvidnost i obrtna sredstva za poduzetnike.

“Jako puno ljudi je pitalo što će biti s leasinzima, sve je to na stolu, sve će ići putem jedinstvenog sučelja FINA-e”, objasnio je.

Ne isključuje i zadiranje u mirovinske fondove.

“Ono što je do jučer bilo nezamislivo, danas je zamislivo. Mirovinski fondovi upravljaju sa 110 milijardi kuna imovine, najveći dio toga je u državnim obveznicama. Sve je na stolu. Usmjerit ćemo i mirovinske fondove, da se oslobode ta sredstva i taj novac, da se može na isti način disperzirati”, istaknuo je Marić.

Važna lekcija za gospodarstvo

Zaključuje kako bi kriza mogla biti i važna lekcija za hrvatsko gospodarstvo.

Iz ovoga treba napraviti kratkoročne mjere i sve skupa preživjeti no moramo izvući pouku. Ima jako puno segmenata prerađivačke industrije, imamo transport – sve su to grane koje su hrvatske specifične grane i na tome trebamo graditi našu budućnost”, smatra Marić.

A turistička sezona? Marić ne računa previše na nju te ističe kako nakon pandemije kako turisti nigdje neće pohrliti pa tako ni u Hrvatsku.

