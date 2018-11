MARIĆ POD NAPADOM, OPORBA NEZADOVOLJNA POREZNOM REFORMOM: ‘Trpaju u džepove samo onih koji imaju’

Oporba nije zadovoljna novom stopom PDV-a na hranu, smatraju da bi trebala iznositi 10 posto. Osim toga, tvrde da se izmjenama zakona pogoduje samo onima najbogatijima

Saborska rasprava o amandmanima na paket poreznih zakona prošla je u znaku negodovanja oporbe jer ih je Vlada gotovo sve odbila te stanki na zahtjev SDP-a koji tvrdi da cilj reforme nije pomoći građanima, nego “povećati plaću premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj eliti”.

Najviše amandmana bilo je na zakon o PDV-u, oporba je tražila proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13 posto, no resorni je ministar uzvraćao kako bi bilo kakva dodatna proširenja bilo izvan fiskalnih mogućnosti.

U paketu od devet poreznih zakona vlada je među ostalim predložila proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13 posto od 2019. na dječje pelene, isporuku živih životinja, mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, ribe i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, jestivog povrća, korijena i gomolja, voća i orašastih plodova te isporuku jaja te smanjenje opće stope poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na 24 posto od 2020.

Prihvaćena dva HDZ-ova amandmana

Vlada je naknadno prihvatila dva HDZ-ova amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u kojima se implementira EU-ova smjernica, kako bi se izjednačila stopa PDV-a na knjige, novine i časopise, neovisno o tome u kojem su obliku. Tako bi se stopa od pet posto, koja se sada primjenjuje na tiskana izdanja, primijenila i na elektronička izdanja knjiga, udžbenika i drugih publikacija.

HDZ je također predložio i uvrštenje mahunastoga suhog povrća na listu primjene snižene stopa PDV-a od 13 posto od početka iduće godine. Prema Vladinu prijedlogu, na toj su listi bili svježe ili rashlađeno meso, riba, voće, povrće i jaja te povezane usluge isporuke živih životinja kao i dječje pelene.

U konačnom prijedlogu izmjena Zakona o PDV-u vlada je predložila i stopu od 5 posto na sve lijekove – one koji se izdaju na recept i bez njega te smanjenje stope PDV-a na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika s 25 na 13 posto.

„Što se tiče elektronskih publikacija, prihvaćeni amandmani Kluba HDZ-a zapravo govore da se proširuje obuhvat snižene stope i na elektronske publikacije, što znači da se izjednačuje stopa PDV-a na knjige novine i časopise bez obzira na to u kojem su obliku”, rekao je Marić.

Maras tražio stanku

Tijekom rasprave o amandmanima na Zakon o PDV-u SDP-ov Gordan Maras zatražio je u ime svog saborskog kluba stanku kako bi se konzultirali oko amandmana.

„Ovom reformom se povećava plaća za nešto više od jedan posto zaposlenih u RH Plenkoviću i njegovoj eliti, a za većinu građana se neće promijeniti ništa. Samo tijekom protekle tri godine proračunski prihodi su porasli za preko 25 milijardi kuna, no Vlada ne da ne daje, nego uzima”, rekao je Maras.

HSS-ov Davor Vlaović poručio je kako je smanjivanje stope PDV-a sa 25 na 13 posto za prehrambene artikle iz potrošačke košarice za pozdraviti no i dodao kako smatra da je to nedovoljno. “Imamo jednu od najviših stopa u okružju… Smatramo da nije dostatno smanjenje sa 25 na 13 posto i predlažemo da to bude 10 posto, a za neke naše tradicionalne proizvode predlagali smo da se oslobode opće stope PDV-a”, navodio je Vlaović.

„Sigurno da ćemo u idućim krugovima razmatrati da se i neki drugi elementi pa i cjelokupna hrana spusti na sniženu stopu PDV-a”, uzvraćao je ministar financija Marić ponavljajući kako je predloženo u okviru financijskih mogućnosti.

Jovanović prozvao Marića

SDP-ovac Željko Jovanović u raspravi je prozvao Marića da pokazuje sliku lažne brige za sport. „Središnji ured za sport vam je predložio cijeli paket mjera no ni jedan njihov prijedlog niste uvažili pa postaje besmislenost njihova postojanja iako je taj ured ustrojen kao dio vaše vlade”, poručio je Mariću.

„Ni jedan amandman oporbe niste prihvatili, ispada da ni jedan nije dobar”, zamjerao je ‘mostovac’ Tomislav Panenić prilikom rasprave o zakonu o PDV-u.

Lovrinović: Vlada želi trpati u džepove samo onih koji imaju

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) nezadovoljan odbijenim amandmanom kojeg je predložio na Zakon o porezu na dohodak poručio je vladajućima kako nemaju dovoljno političke volje te “žele trpati u džepove samo onih koji imaju”.

”Predlažemo da se osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka poveća sa 3.800 na 5.000 kuna. Smatramo čak da treba dostići razinu prosječne plaće u Hrvatskoj i to bi bilo najpravednije, a vi kažete da to ne može jer će dovesti da jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno novca. Ako se to i dogodi onda iz središnje državnog proračuna treba formirati kompenzacijski fond i od njega dati jedinicama lokalne samouprave na temelju protekle godine, ono što im pripada”, poručio je Lovrinović.