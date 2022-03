U intervjuu za 24sata, ministar financija Zdravko Marić poručio je da će Vlada zaštiti standard građana. Tvrdi kako se očekuje da će cijene još rasti zbog krize, ali da zasad Hrvatsku ne bi trebali pogoditi novi otkazi ili pad BDP-a.

Referirao se i na tvrdnje člana vladajuće koalicije Radimira Čačića koji je rekao da je sretan "poput pajceka u blatu" jer PDV puni proračun.

"Ne, ne osjećam se ni najmanje sretan i nisam poput pajceka u blatu zbog inflacije. Možda prihodi proračuna rastu, ali inflacija ima niz negativnih efekata na gospodarstvo, radna mjesta , građane i rashodnu stranu proračuna", rekao je Marić.

Marić je u ekskluzivnom intervjuu rekao kako snižavanje PDV-a na pogonska goriva u ovom trenutku nije tema jer je PDV naš najvažniji prihod, a postoji i rashoda strana proračuna.

"Samo na mirovinama je 15-16 milijardi kuna minusa, a tu je i zdravstveni sustav i sustav plaća. I od trošarina se održavaju ceste, autoceste, željeznice, ali se koriste i za opće rashode. Snizili smo trošarine za 40 lipa na benzin i 20 lipa za dizel i pomno pratimo situaciju", rekao je Marić.

Naglasio je kako je EU svjesna velikog udara poskupljenja, a minimalne trošarine donesene su znatno prije ovog rasta cijena. Kaže kako je uz te, sadašnje minimalne trošarine, ostao prostor od 38 lipa kod dizela i 76 lipa kod benzina.

Dođe li do daljnje eskalacije cijena, rekao je kako će se trošarine smanjiti na minimum, ali da to definitivno neće biti ovaj utorak.

Posljedice ruske invazije na Ukrajinu imaju enorman utjecaj na gospodarstvo i rast cijena, što je i sam potvrdio u razgovoru, iako ističe da nije moguće predvidjeti, primjerice - koliko će za mjesec ili dva koštati barel nafte i ostalih energenata. Napominje kako je fokus čelnika Europske unije upravo na ovoj tematici.

Naglasio je i kako se, unatoč kriznom vremenu, ne može odustati od svih principa jer bi se to vratilo kao bumerang. Slaže se s činjenicom da je porast cijena u zadnjih godinu dana enorman, ali da ne možemo reći kolika će cijena biti za godinu dana, pa da zato treba biti oprezan.

"Kada se dogode ovakve stvari, zaboravite tko kojoj ekonomskoj školi pripada i sve što su vas učili. Posežete za mjerama koje su vam nekada bile kontra ekonomskog svjetonazora. Situacije su drastične", navodi.

Osvrnuo se i na paket od 4,8 milijardi kuna antiinflacijskih mjera.

"Ako razvoj događanja bude sugerirao da to neće biti dovoljno neće, sukladno tome ćemo prilagoditi naše mjere. Predstavili smo paket 4,8 milijarde kuna koji je bio jedan od izdašnijih. A onda smo intervenirali i u trošarine i povećali paket na skoro pet milijardi kuna. Pratimo razvoj događanja i ako se ukaže nužda, ponovno ćemo reagirati. Bojimo se da još ne možemo reći da će se stvari početi smirivati. Bit ćemo na oprezu kao i za vrijeme korone i prilagođavati se", rekao je.

Iako Vlada niži PDV najavila do kraja mandata, Marić podsjeća da nisu još ni na pola mandata te da to nisu obećali kako bi dobili koji glas više.

"Držimo onoga što piše, a u konačnici smatram i da je u demokraciji i higijeni države važno da se ispunjavaju dana obećanja, rekao je te dodao kako i dalje stoji kod projekcija da će BDP ove godine u konačnici rasti tri posto kako su i planirali.

Brinu ga i kamate koje su se već udvostručile na državni dug, s 1,2 na 2,4 posto, no ističe da su spremni na sve.

O javnom popisu ruskih oligarha pod sankcijama u Hrvatskoj nije htio govoriti, već je kratko prokomentirao kako se na sankcijama radi, ali kako bi se on radije fokusirao na tvrtke poput Đure Đaković TEP-a koji je u ruskom vlasništvu i posluje isključivo s Europom. Spomenuo je i kako preuzimanje Sberbanka od strane državnog HPB-a sigurno neće doći na naplatu poreznim obveznicima, a upravo su se on i guverner HNB-a Boris Vujčić za to kratko i izborili.

Najavio je i naputak koji će regulirati objavu svih računa u općinama, gradovima i županijama. U svom se gostovanju prisjetio i svojeg odrastanja za vrijeme Domovinskog rata.

"Znam što znači kada padne granata na kuću, ubije strica ili rani oca ili ubije prijatelja. Zašao sam prvi puta u sferu osobnog na tim sastancima, ali iako imam dužno poštovanje prema svima, samo mi Hrvati smo u EU osjetili nedavne grozote rata", zaključio je.