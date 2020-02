MARIĆ OTKRIO KOLIKO ĆE POSKUPJETI CIGARETE I ALKOHOL: Ipak, dvije vrste pića su pošteđene; Vlada ima i novu ideju i za problem kladionica

Ministar financija otkrio je kako će prijedlogom novih uredbi o trošarinama alkoholna pića poskupjeti za dvije do tri kune po litri, cigarete za dvije kune po kutiji, a slatki sokovi ovisno o udjelu šećera, a također se predlaže i preseljenje kladionica i kasina na najmanje 500 metara od crkava i škola

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je danas da bi temeljem novih uredbi o trošarinama, koje će uskoro biti upućene u javnu raspravu, cigarete mogle poskupjeti za dvije kune po kutiji, alkoholna pića za dvije-tri kune po litri, dok bi kod bezalkoholnih pića poskupljenje bilo samo za ona s većim udjelima šećera.

Ministarstvo financija će tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana u javnu raspravu uputiti prijedloge triju uredbi – o trošarinama na duhan i duhanske prerađevine, alkohol i alkoholna pića te bezalkoholna pića, kao i pravilnik kojim bi se regulirala minimalna udaljenost kasina, automat-klubova i kladionica od odgojno-obrazovnih i vjerskih objekata, najavio je Marić odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka u vladi na kojem se raspravljalo o Nacionalnom programu reformi.

Marić je napomenuo kako je u vezi s prijedlogom uredbi kojima bi se regulirale trošarine na duhan i duhanske prerađevine, alkohol i alkoholna pića te bezalkoholna pića održano nekoliko razgovora s predstavnicima tih industrija, proizvođačima i distributerima.

“Uzimamo u obzir sve elemente, kako gospodarske tako i fiskalne efekte, javno-zdravstvene efekte, kao i činjenicu da Hrvatska ima najdulju fizičku granicu s državama koje nisu članice EU”, rekao je.

Povećanje trošarine na žestoka pića za 15 posto

Osvrćući se na “netočne informacije” koje su se proteklih dana pojavile u medijskom prostoru, Marić je poručio da se novi propisi ne tiču vina i piva. “Vino nije bilo ni u jednom elementu uopće pitanje rasprave. Vino ne oporezujemo niti budemo. Vino i pivo – ne govorimo o njima, govorimo o jakim alkoholnim pićima”, izričit je ministar financija.

Podsjetio je da kod jakih alkoholnih pića postoje tri kategorije proizvođača – veliki, oni koji proizvode do 2500 litara i kojima se priznaje umanjenje trošarinske obveze za 50 posto, te male destilerije odnosno mali proizvođači.

“Kod malih se proizvođača ništa ne mijenja, kod njih sve ostaje isto”, istaknuo je Marić, objašnjavajući kako će oni i nadalje prema zapremini kotla plaćati paušalnu trošarinu od 100 ili 200 kuna. “Kod jakih alkoholnih pića naš je prijedlog da povećanje trošarine ide za 15 posto”, rekao je ministar financija.

Kako će to u konačnici utjecati na cijenu ovisi o proizvođačima i distributerima i o tome hoće li oni dio povećanja preuzeti na sebe ili preliti to na potrošače. “Ali kada gledamo jednu prosječnu bocu, litru nekog jakog alkoholnog pića u maloprodaji, govorimo zapravo o efektu od dvije-tri kune”, procjenjuje Marić.

Dvodijelno oporezivanje bezalkoholnih pića

Podsjetio je i kako se kod bezalkoholnih pića model nije mijenjao gotovo od uvođenja – ta se pića oporezuju u fiksnom iznosu od 40 kuna po hektolitru odnosno 40 lipa po litri. Sada bi se, kaže Marić, uvela svojevrsna inovacija te bi se trošarina na bezalkoholna pića podijelila na dva dijela – ostao bi fiksni dio, ali bi bio snižen s 40 na 20 kuna po hektolitru na sva bezalkoholna pića, i to neovisno o drugoj varijabli – udjelu šećera.

“Uredbom će biti točno propisana četiri razreda – ona bezalkoholna pića koja u sebi imaju manje od dva grama šećera neće uopće imati taj varijabilni dio; za ona s dva do pet grama šećera plaćat će nekih 10 kuna na hektolitar; od pet do osam grama 30 kuna, a zadnji razred 60 kuna. U prijevodu, kada to zbrojite kod nekih pića će doći i do pojeftinjenja ovisno o udjelu šećera koji postoje u sadržaju samog pića, dok će kod nekog doći do povećanja trošarina”, rekao je ministar financija, dodajući da su kao zasebna kategorija prepoznata energetska pića.

Marić smatra i da takve korekcije u trošarinskom sustavu ne bi trebale dovesti do nekih većih poremećaja na tržištu, bilo na strani ponude bilo na strani potražnje.

Cigarete poskupljuju, elektronske tekućine ostaju neoporezovane

Ni promjene u trošarinama na duhan i duhanske prerađevine ne bi trebale voditi većim poremećajima na tržištu, poručuje ministar financija.

“Naša su očekivanja da ne bi trebalo doći do povećanja više od dvije kune (po kutiji)”, rekao je Marić, dodajući kako će u konačnici ipak nove cijene ovisiti o proizvođačima i distributerima.

No, ministar napominje i kako je kod duhanskih prerađevina sve veći udio grijanih duhana i elektronskih tekućina odnosno elektronskih cigareta. “Kod elektronskih tekućina ostaje kako je trenutno – da one jesu predmet oporezivanja po stopi od nula kuna”, rekao je Marić.

Naglasio je i kako je za sljedeće godine s industrijom proizvođača i distributera duhana i duhanskih prerađevina, kao i alkoholnih i bezalkoholnih pića, dogovoreno da se “stvori jedna vrsta trošarinskog kalendara”, koji će dati pogled ne samo godina za godinu već za dulje razdoblje, kako bi oni i potrošači imali pogled unaprijed.

Deložacija kasina i kladionica

U javnu raspravu će ići i prijedlog pravilnika kojim bi se regulirala minimalna udaljenost kasina, automat-klubova i kladionica od odgojno-obrazovnih ustanova i vjerskih objekata, najavio je Marić, podsjećajući da je odredba koja je postojala u pravilniku 2012. godine gotovo ukinuta.

“Sada bi se ponovno uvela obveza minimalne udaljenosti 500 metara od odgojno-obrazovnih odnosno vjerskih objekta”, rekao je ministar financija.

Napomenuo je i kako se na to išlo i temeljem apela iz sustava obrazovanja, iz vjerskih zajednica, od pravobraniteljice za djecu, kao i od brojnih lokalnih čelnika, neovisno o njihovoj političkoj pripadnosti. Marić je najavio da će javna rasprava o tri uredbe te o pravilniku trajati dva tjedna, nakon čega bi uredbe o trošarinama išle na vladu, dok pravilnik donosi ministar financija.