MARIĆ OSTAJE MINISTAR FINANCIJA: Komentirao katastrofalne prognoze, a za poreze kaže: ‘Oko milijun ljudi će imati veće plaće’

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je najnovije prognoze Europske komisije o padu hrvatskog BDP-a za 10,8 posto te najavio nove cikluse poreznog rasterećenja građana u budućnosti

Europska komisija danas je iznijela svoje nove prognoze koje kazuju kako će hrvatsko gospodarstvo zbog koronakrize doživjeti jedan od najvećih padova u Europskoj uniji. Najveći pad BDP-a Komisija je predvidjela Italiji (11,2 posto), Španjolskoj (10,9 posto) i Hrvatskoj (10,8 posto). U privremenim ljetnim ekonomskim prognozama Europske komisije stoji da je pandemija koronavirusa teško pogodila gospodarstva svih zemalja članica Europske unije, ali neravnomjerno i najteže će stradati one koje u većoj mjeri ovise o turizmu.

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je najnovije prognoze rekavši da svega nekoliko zemalja sada ima bolja predviđanja ekonomskog kretanja nego prije nekoliko mjeseci.

“Puni oporavak očekuje se tek 2022. godine”, rekao je Marić za RTL i dodao da Hrvatska ostaje pri svojoj projekciji koja se neće mijenjati: “Nema potrebe, mi ne idemo tako često s procjenama javno, ali gledamo ono što smo predvidjeli u samom rebalansu proračuna, a i ono što imamo proteklih tjedana i mjeseci.”

Trgovina pala pet, a turizam 55 posto

Marić je konkretnim brojkama potvrdio procjene Komisije o padu gospodarstava koja se baziraju na turizmu: “Šesti mjesec smo zatvorili prije par dana i pad vrijednosti fiskaliziranih računa u lipnju je u prosjeku bio oko 16,5 posto. Međutim, kada gledate od djelatnosti do djelatnosti – trgovina, posebno trgovina na malo, prehrambenih proizvodima, taj pad je između pet i šest posto. No, turizam je u šestom mjesecu imao pad veći od 50 posto, otprilike 55 posto.”

Pojasnio je da se dio prihoda državnog proračuna još mora elaborirati. “Jedan dio prihoda se prelio u šesti pa šesti nije baš u potpunosti relevantan. Recimo, samo kad gledate na šesti prošle godine ima situacija da je PDV čak u plusu što mislim da nije realno stanje stvari, ali gledano od početka same godine pad svih poreznih prihoda je negdje na razinama od 13 do 15 posto, ovisno koji porezni prihod gledate. Prije svega uvijek gledamo, naravno, PDV – on je na neki način i pokazatelj, najizdašniji, gospodarstva, pratimo i doprinose i tržište rada”, zaključio je Marić.

Smanjenje svih poreza

Ministar je potvrdio da će Vlada nastaviti raditi na poreznom rasterećenju, a smanjivati bi se mogli i porezi na dobit te dohodak, ali i PDV. “Što se tiče smanjenja poreza, a vezano uz porez na dohodak, već u prvoj godini mandata oko milijun ljudi u privatnom i javnom sektoru će imati veće plaće. Što se tiče terminskog plana, to ćemo definirati u samom programu Vlade”, rekao je Marić.

Naime, predviđeno je smanjenje više stope poreza na dohodak sa 36 na 30 posto, a niže sa 24 na 20: “To je ono što smo rekli, danas u ovom trenutku 1,8 milijuna obveznika poreza na dohodak nije u škarama. Mi govorimo samo o onih oko milijun i tu smo išli na ovaj način da se ravnomjerno spušta. Velika većina građana je u ovoj nižoj stopi”, podsjetio je Marić i dodao da bi se u snižavanje išlo odmah, jer se stopa aplicira na sve na mjesečnoj razini.

Ostaje ministar financija

No, nije htio komentirati hoće li ostati na čelu Ministarstva financija i u sljedeće četiri godine, poručivši kako se sastavom Vlade bavi Andrej Plenković te dodavši okupljenim novinarima da će sve čuti na vrijeme. No, N1 neslužbeno doznaje kako će on ostati ministar i u narednom mandatu.