Zdravko Marić, ministar financija u odlasku, komentirao je u četvrtak kako provodi posljednje radne dane, hoće li počastiti suradnike, a osvrnuo se i na svog nasljednika Marka Primorca.

“Imam još puno mapa za potpisati, želim se i svojim zaposlenicima zahvaliti, obratiti. Ima tu i tehničkih stvari, razduživanja laptopa i sličnih stvari, ima još dosta posla danas i sutra. Želim napraviti sve što trebam da primopredaju Marku Primorcu učinim onakvom kakva treba biti. Dočekat ću ga, naravno, stojim mu na raspolaganju, ne samo taj formalan čin primopredaje, izvješća, nego ako mu mogu na bilo koji način mogu pomoći”, rekao je Marić.

'Bit će čašćenja, ali ne sada'

Dugogodišnje suradnike će, kaže, počastiti, ali ne još.

"Bit će čašćenja, ali ne sada jer su krenuli godišnji odmori i puno ljudi nema. Želim napraviti događaj kad su svi prisutni tako da će to biti kasnije.”

Uvjeren je da će se njegov nasljednik Marko Primorac snaći na novoj poziciji.

“Hoće, hoće. Svaki ministar financija… Uvijek je neki ‘vrući krumpir’, bila ovakva ili onakva vremena. Mislim da je Marko stvarno adekvatan za tu poziciju i sadašnjim radom, životopisom i reakcijama koje smo danas već vidjeli u Saboru pred Odborom. Dugi niz godina ga poznam, surađivali smo na nekim projektima, miran je, staložen čovjek koji ima svoje znanje i ono što mu ja mogu reći – ima sjajnu ekipu u Ministarstvu financija”, rekao je Marić.

Kreditni rejting: 'Fenomenalna vijest'

Komentirao je odluku Fitcha koji je podigao kreditni rejting Hrvatskoj za jednu razinu, na ‘BBB+’, uz stabilne izglede, nakon završetka postupka prijema Hrvatske u eurozonu.

“Fenomenalna vijest. Ono što smo cijelo vrijeme govorili upravo te kreditne agencije potvrđuju. To su prve vidljive, opipljive koristi ulaska u eurozonu. Građanima ne znače puno te oznake, no u prijevodu to je de facto treća stepenica investicijske zone i najveća ikad što se tiče Fitcha. Mičemo se s onoga što oporbeni zastupnici znaju reći da smo na dnu u sporedbi s drugima u Europskoj uniji. Mislim da je sada sedam-osam zemalja iza nas po Fitchu. Razgovarao sam s kreditnim agencijama proteklih tjedana, svi se slažu, Hrvatska je proteklih godian napravila sjajan napredak koji je apsolutno prepoznat i jasna je poruka – nemojte stati na tome. Mislim da tu svi skupa imamo odgovornost ne smao prema njima, nego i prema građanima. Bez obzira što napuštam poziciju, zahvaljujem se svima na suradnjih svih ovih godina, ovo je bila velika čast i privilegija služiti hrvatskom narodu. Što god mi sutra put nanese, nastavit ću tome doprinositi”, rekao je Marić.

Kredit u kunama ili eurima? 'Baš me jučer to jedna gospođa pitala'

Na pitanje što bi savjetovao građanima, kredit u eurima ili kunama, Marić je odgovorio: “Jučer me baš jedna gospođa to pitala. Tečaj je sad poznat, treba jednostavno vidjeti od banke do banke, konkurentnost je velika tu, tražiti najbolje uvjete. Obzirom na možda malo neizvjesnosti oko kamatnih stopa, mislim da će građani najbolje procijeniti što im je sad trenutno najbolje. Ali manje-više je sve poznato. Ako i danas uzmete kredit u kunama on će se s prvim prvim automatizmom pretvoriti i preračunati u euro. Jednostavnija je odluka ovaj puta”.

'Od sutra više nisam javna osoba'

Neće više biti ministar, no hoće li i dalje davati savjete ljudima kada ga zaustave na cesti?

“Kako bi bilo super da mi više nitko ne izgovara ime neko vrijeme. Ali naravno, neću bježati od toga. Drago mi je kad imam neposredne susrete s građanima svih ovih godina, ali od sutra više nisam javna osoba tako da će to biti malo drugačije”, odgovorio je Marić.