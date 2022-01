Ministar financija Zdravko Marić u petak je komentirao činjenicu da je sve više djelatnika javnih službi ili na bolovanju ili u samoizolaciji, zbog čega mnoge službe otežano funkcioniraju.

“Svi smo suočeni s time. Nikad nisam ovako brzo došao do Ekonomskog fakulteta. Možda mi se potrefio trenutak ili ima i toga da je dobar dio ljudi u samoizolaciji. Kako privatni, tako i javni sektor, svi smo pod istim izazovima.

Gledam u Ministarstvu, isto ima dosta ljudi u samoizolaciji, no to je izazov za sve nas da se organiziramo koliko je bolje moguće, da ne dođe do nekakve ugroze funkcioniranja poslovanja javnih službi, od onih za građane možda najbitnijih, javnog prijevoza i komunalnih usluga koje jednostavno moraju funkcionirati. Tu je odgovornost i središnje i lokalne vlasti da iznađe način da sve funkcionira kako treba”, rekao je Marić.

“Svi pratimo. Kad smo radili na proračunu, virus je ušao u sferu Državne riznice. Kolegice su na kraju radile od doma, ali uspjeli smo to odraditi. Sve su to izazovi, ali moramo funkcionirati, kako god znamo i umijemo”, poručio je Marić.

O poskupljenju energenata

Osvrnuo se i na poskupljenje energenata.

"Paket, kako je i najavljen, će se svoditi na tri osnovna segmenta. S jedne strane je izravna vrsta pomoći, kada je riječ o građanima to su oni najugroženiji, mi već sad imamo postojeći sustav vaučera za struju, po svemu sudeći proširit ćemo ga i na plin. Koliko će biti iznosi, to ćemo još prezentirati. Već sada se osjećaju udari, pogotovo prema poduzetnicima. I tu moramo tražiti prostor kako i na koji način njima olakšati, ublažiti ovaj efekt”, rekao je Marić.