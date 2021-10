Ministar financija Zdravko Marić komentirao je najavljeni rebalans proračuna i proračun za 2022. godinu za koji kaže da se ovih dana završava.

"U rebalansu je gospodarski rast viši od očekivanja, finaliziramo makroekonomske projekcije i idemo i preko 8 posto što je jako dobar razultat i možemo biti zadovoljni. Hrvatska će predrecesijsku razinu BDP-a doseći u dvije godine što je sjajan rezultat. Ta stopa je imala svoje reperkusije. Prihodi će biti blago korigirani na bolje. Imamo i ne baš najboljih vijesti, rashodna strana proračuna raste nešto više od prihoda. Imali smo nešto veću indeksaciju mirovina, najprije zbog inflacije. Kao Vladi, drago nam je da mirovine rastu. Imamo i situaciju s mjerama za očuvanje radnih mjesta, one su bile predviđene samo za prva dva mjeseca, ali za neke sektore vrijede još uvijek. Što se tiče plaća, znali smo od početka da imamo nedostatna sredstva, ali sad ih osiguravamo. Na razini opće države nešto je veći deficit", rekao je Marić, a prenosi N1.

Dug prema veledrogerijama

O dugu prema veledrogerijama kaže: "Zdravstvu je u prvom proračunu, tako i sada, s obzirom na situaciju s covidom, neminovno potrebna kvalitetna reforma na rashodnoj strani. Prihodi daju svoj doprinos. Ove godine ćemo izdvojiti preko 9 mlrd kuna kako bismo rokove plaćanja držali na 180 dana za bolnice, 120 dana za ljekarne."

"Ako gledamo baš veledrogerije, trenutno, s malim otklonom je dug bolnica 2,8 mlrd kuna, a ljekarne nekih 400 milijuna kuna. Da usporedimo, do sada je preko 9 mlrd. plaćeno i bit će plaćeno do kraja godine kako bismo držali rokove. To je što se tiče povećanja rashoda", kaže.

Smanjenje javnog duga

Odgovorio je i na pitanje koliko će iznositi rebalans za zdravstvo, Marić kaže milijardu i šesto milijuna kuna.

"To nas vraća na putanju koju smo imali prije covida. Četri godine smo imali kontinuirano smanjenje javnog duga, onda imamo skok zbog covida, i već ove godine se vraćamo na putanju smanjenja javnog duga", kaže.

"Završit ću s dobrom vijesti – javni dug će na kraju godine zabilježiti smanjivanje. To je nešto što želimo istaknuti, to je jasna poruka svima, vi znate i sami, fiskalna politika je od prvog dana stavljena u funkciju očuvanja zdravlja i života i radnih mjesta", kaže ministar.