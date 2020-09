MARIĆ O CIJENI ‘KORONA-KRIZE’: ‘Pandemija nas je do sada koštala 11 milijardi kuna’; Otkrio na što je potrošeno najviše novca

Marić kaže da su moguće nove mjere za spas dijelova gospodarstva koji loše stoje, ali da će one biti u skladu s mogućnostima

Na današnjoj sjednici Vlade govorilo se o korona-krizi koja je nastala uzrokovana pandemijom Covida-19. Osim što se govorilo o smjernicama za izvođenje nastave u novoj školskoj godini, govorilo se i o financijskom aspektu korona-krize te koliko nas je ova nova kriza do sada koštala.

O tome je izvijestio ministar financija Zdravko Marić pa otkrio da nas je pandemija do sada koštala 11 milijardi kuna. Kaže da je najviše od tih 11 milijardi potrošeno na mjere potpore za očuvanje radnih mjesta, za što je do sada potrošeno više od šest milijardi kuna. Dodao je da su moguće nove mjere za spas dijelova gospodarstva koji loše stoje.

“Ne možemo zanemariti ni čitav niz dodatnih rashoda, poglavito u sektoru zdravstva za borbu protiv pandemije. Imali smo i druge izdatke koje nismo planirali, kako za lokalnu samoupravu tako i za HZZO i ostale enetitete gdje smo rekli da ćemo im olakšati ovu situaciju barem likvidnosno”, kazao je Marić.

‘U protekla dva tjedna velik dio pada vrijednosti u turizmu’

Ministar Marić je ukazao i na manjak na prihodnoj strani proračuna, što se dogodilo zbog pada gospodarske aktivnosti za koji on tvrdi da ima velik efekt na prikupljanje prihoda proračuna. To se osobito odnosi na prihode od PDV-a. Kako kaže, od početka 2020. do kraja kolovoza manjak poreznih prihoda, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iznosi oko 12 posto, doprinosa između devet i 10 posto.

“Sedmi i osmi mjesec nisu bili toliko loši, međutim protekla dva tjedna, poglavito u segmentu turizma, vidimo pad vrijednost, što vidimo kroz fiskalizirane račune, a sada smo na razinama ispod 50 posto. Do tada smo bili na razinama između 65 i 70 posto prošlogodišnjeg iznosa”, rekao je Marić na sjednici Vlade.

‘Nove mjere ovisit će o mogućnostima’

“Podsjećam na mjere olakšavanja poreznim obveznicima, mjere odgode odnosno oprosta poreznih dugovanja za što je izdvojeno 5,3 milijardi kuna. Očekujemo da će polovica tog iznosa biti u otpisu. Za sada je otpisano između 2,3 i 2,4 milijarde kuna.

Sve skupa, kada to zbrojite dolazimo do 21 milijarde kuna. Eventualn mjere za spas pojedinih dijelova gospodarstva ovisit će o razvoju situacije i bit će sukladne mogućnostima i našim promišljanjima. Cijelo vrijeme smo konzistentni, očuvanje radnih mjesta je prioritet”, rekao je Marić.

O ovrhama i novom ovršnom zakonu

Kada je govorio o ovrhama, Marić je naglasio da to nije samo pitanje prava dužnika već da se mora razmišljati i o pravima vjerovnika te očuvanju financijske discipline i reda u državi općenito. Po ministru Mariću bi novi ovršni zakon trebao biti usmjeren prema prevenciji nastajanja dodatnih slučajeva “koje smo imali proteklih godina”.

“Međutim, ne možemo zanemariti situaciju koju sada imamo, sa vjerovnicima smo započeli već neke razgovore i oni trebaju također pokazati dobru volju. U iduća dva tjedna trebale bi se usvojiti smjernice ekonomske i fiskalne politike a gdje će biti ažurirana i projekcija BDP-a za ovu godinu. Procjena pada će biti nešto bolja od dosadašnjih predviđanja od 9,4 posto”, kaže Marić.

