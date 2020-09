MARIĆ NAJAVIO PREGOVORE O PLAĆAMA I OTKRIO RJEŠENJA ZA OVRHE: ‘Neke mjere već idu do kraja ove godine’

Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je kako je koronakriza državu dosad koštala 21 milijardu kuna te da će država i dalje pomagati gospodarstvenicima, a najavio je i pregovore sa sindikatima oko plaća u državnoj i javnoj upravi te dao savjet vezan za ovrhe

Vlada je na sjednici u četvrtak najavila produljenje mjera pomoći gospodarstvu kako bi tvrtke prebrodile financijsku krizu uzrokovanu epidemijom koronavirusa, ali istodobno sprema reforme bez kojih nije izvjesno uspješno funkcioniranje države.

“​Dosad je za očuvanje radnih mjesta isplaćeno 6,3 milijardi kuna, treba tome pridodati dodatne troškove koje smo imali za zdravstveni sustav koje početno nismo planirali, a i neke druge izdatke. Sve skupa kad zbrojimo to je negdje oko 11,2 milijardi kuna do sada. To je sve već podmireno iz državnog proračuna”, poručio je u RTL-u Danas ministar financija Zdravko Marić.

Pražnjenje državne blagajne

Osim pojačanih izdataka, državni je proračun suočen i s padom prihoda, jer se zbog smanjenja potrošnje smanjio i utržak PDV-a. “Zbog gospodarske neaktivnosti imate pad prihoda, a u isto vrijeme imali smo i mjere, prvo odgode, onda otpisa. Zatraženo je negdje 5,3 milijarde ukupno, do sada otpisano negdje 2,5 milijarde kuna. To sve skupa kad zbrojite i dodate ovaj pad poreznih prihoda uslijed korone, mi smo došli do razine od gotovo 21 milijardu kuna kad bismo podvukli crtu i rekli koliko nas korona do sada košta. Kroz par dana ćemo na sjednici Vlade izaći s novom projekcijom za cijelu godinu pa ćemo vidjeti kakva će biti prihodovna strana. Projekcija pada će biti niža, očekujemo bolji rezultat nego smo na početku računali.”, rekao je Marić.

Državna se blagajna polako prazni, a iz nje idu plaće zaposlenicima državnih i javnih službi, pa tako i zdravstva i školstva. Računa se na milijarde iz Europske unije, no prve tranše stižu tek krajem godine. Ipak, Marić najavljuje pregovore sa sindikatima koji bi trebali iskristalizirati situaciju s plaćama.

“Držimo se određenih dogovora sporazuma koje smo potpisali. Sjest ćemo ponovno na jesen sa sindikatima. Ne bih ništa najavljivao javno. Sjest ćemo i s njima skupa raspravljati. Većinu mjera do sada je financiranja isključivo iz proračuna, ali već smo neke od postojećih operativnih programa eurofondova preraspodjeljivali, prenamjenjivali. Prije par dana odobren je SURE program, on je ipak zajam, ali ga praktički od sada možemo koristiti, milijardu eura ukupan iznos. Prve novčanice iz dijela REACT EU već su moguće do kraja godine. Iduću godinu, ono na što možemo računati je 10 posto nekakvog predujma, mi računamo na oko tri milijarde kuna. Nacionalni plan oporavka svih zemalja šalje se do travnja, onda se on vrednuje, evaluira i do kraja iduće godine će krenuti do konkretizacije projekata. No neke mjere već idu do kraja ove godine”, istaknuo je ministar financija.

Obročne beskamatne otplate

No, građane još više zabrinjava najavljeni val ovrhe. Banke su već obećale produljiti moratorije na kredite, ali ne i poštedu od ovrha, a FINA se već sprema sjesti na račune 400.000 ljudi.

“Mislim da svi skupa trebamo pozvati na zajedničko djelovanje, i vjerovnike. Ta mjera od tri mjeseca pa potom prolongacija za još tri je bila mjera koja je izravno pomagala dužnike, ona ističe sad u desetom mjesecu. Međutim, kao što smo mi s poreznim dugovima, svi koji su išli u odgodu i kad je to završilo nije nam bila namjera ‘skočiti za vrat’, nego dajemo mogućnost obročne beskamatne otplate do 24 rata. Tim bi se trebali neki drugi vjerovnici voditi da ne dođe do neželjenih efekata”, zaključio je Marić.

