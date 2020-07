MARIĆ JE VRLO OPTIMISTIČAN: ‘Ne vidim zašto bi došlo do blokade bolnica zbog 4 milijarde kune duga veledrogerijama’

Marić tvrdi da Hrvatska ostaje pri svom stavu na pregovorima u Bruxellesu: ‘Premijer se na najbolji način bori za boje Hrvatske; i službeno i lobiranjem i na bilateralnim sastancima’

Ministar financija Zdravko Marić rekao je danas da Hrvatska ostaje pri svom stavu o 20 milijardi eura pomoći gospodarstvu unatoč neslaganjima šefova članica Europske unije na pregovorima u Bruxellesu, javlja N1.

Marić tvrdi da mu “nije neočekivano” što je došlo do velikih nesuglasica oko dogovora u Bruxellesu o mega-paketu pomoći za spašavanje ekonomije EU-a. “Neke zemlje imaju svoje poglede na to. Ja sam optimist, većina zemalja je za to, i to što prije, odnosno za jedan kvalitetni plan.”

Upitan računa li Hrvatska i dalje na isti iznos u situaciji dok Nizozemska, Austrija, Danska i Švedska traže smanjivanje i cijelog iznosa i jamstava i iznosa granta u odnosu na zajmove kaže: “Ostajemo pri tome. Premijer se na najbolji način bori za boje Hrvatske; i službeno i lobiranjem i na bilateralnim sastancima.”

O dugu veledrogerijama

Vezano za dug veledrogerijama od 4,1 milijardi kuna, Marić je prvo izjavio kako je stanje poznato, da bi potom ponudio određeniji odgovor. “U financijskom smislu taj sustav očito na dulje vrijeme nije održiv. Dugovi su se gomilali, obveze također. Nekoliko puta samo plaćali određene obveze. Je li to bilo konačno rješenje? Očito nije. O tome treba razgovarati što se da napraviti”, kazao je.

“U interesu je svih, pa i nas, da ne dođe do onoga o čemu vi govorite. Mislim da su građani pretrpjeli jako puno stresova i ne treba ih još plašiti”, optimistično je odgovorio Marić na pitanje možemo li računati da dođe i do blokade bolnica. “Poruka da će doći do blokade, nije racionalna. Ne vidim zašto bi do toga došlo”, dodao je.

Komentirao je i računa li na 100 milijuna kuna ušteda od spajanja općina diljem Hrvatske. “Ako je premijer tako rekao, pa naravno da ćemo ići s time”, kazao je Marić.

