MARIĆ GA ‘NARIBAO’, A BEROŠ KAŽE DA NIJE OSJETIO KRITIKU: ‘Ne tražim ispriku niti se vadim na premijera. Ako ne dođe do reforme…’

Ministar Vili Beroš tvrdi da ‘nije osjetio kritiku’ Zdravka Marića na sjednici: ‘Nego mogu njemu i premijeru izraziti duboku zahvalnost. Ne tražim ispriku niti se vadim na premijera ako ne dođe do inicijacija i provedbe reformi’

Burno je bilo u četvrtak na sjednici saborskog Odbora za zdravstvo, kada su ministar financija Zdravko Marić i njegov kolega iz zdravstva Vili Beroš imali razgovor zbog dugova u zdravstvu. Naime, ministar Marić je na sjednici “naribao” Beroša zbog dugova, ali nije bio svjestan da se sjednica prenosi preko saborskog YouTube kanala. Beroš je odgovornost prebacivao na premijera Andreja Plenkovića tvrdeći da on čeka s njegovim prijedlozima zbog lokalnih izbora.

Danas je Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite rekao da nije osjetio Marićevu kritiku te se osvrnuo na navode da je optužio premijera da mu je dostavio prijedloge reformi, ali je on oklijevao zbog nadolazećih lokalnih izbora.

“To je jedno čudno viđenje jučerašnje rasprave. Srećom, mislim da je ona snimana i da su podaci javno dostupni. Kada je riječ o nerazumijevanju ministra Marića i mene, nisam osjetio da me on proziva ili da smo u nesuglasicama. Riješili smo ovaj veliki problem kako se ranije nije rješavao. Dobro surađujemo i razumijemo se, a posebno se razumijemo da je potrebna reforma hrvatskog zdravstvenog sustava. Ako se reforma zdravstvenog sustava ne provede, bit će kriv isključivo ministar zdravstva. Na više kolosijeka bih se osjećao krivim ako reforme barem ne započnu. Istina je da smo do sada imali nekoliko radnih verzija prijedloga svih mjera koje preporučuju stručne službe”, rekao je Beroš.

“Nisam osjetio kritiku Marića nego mogu njemu i premijeru izraziti duboku zahvalnost. Ne tražim ispriku niti se vadim na premijera ako ne dođe do inicijacija i provedbe reformi, bit ću kriv isključivo ja”, dodao je Beroš.

DONOSIMO SNIMKU: Nikad žešći Marić ‘naribao’ Beroša: ‘Jako mi se sviđa da smo ovdje bez kamera, ne moramo se suzdržavati…’

Reforma zdravstva nakon izbora?

Na pitanje je li mu premijer zaista rekao da se neće baviti reformom zdravstva prije lokalnih izbora, Beroš je rekao da se na snimci može čuti da je on rekao da se reforme pripremaju u za to prikladno vrijeme, a to je vrijeme nakon izbora.

“Politika funkcionira tako, kada dolazi vrijeme demokratskog procesa, veći iskoraci se moraju raditi u mirnije vrijeme koje nije opterećeno tim temama i dilemama. Aluzija da se čeka da prođu izbori može imati konotaciju da se nešto nepovoljno sprema. Ne. Neće biti redukcije prava hrvatskih osiguranika. Nikad mi to premijer nije rekao, niti to mogu zaključiti iz svakodnevnih razgovora s njim. Zahvaljujem mu. Svi su svjesni zbog ove krize važnosti zdravstvenog sustava i sada se drugačije razmišlja o potrebi održavanja istog kao prije nekoliko godina”, kaže Beroš.