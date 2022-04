Ministar financija, Zdravko Marić, komentirao je najavljeni val poskupljenja, ali naveo kako u ovome trenutku ne može "ništa spektakularno komentirati".

"Vlada je pokazala jasnu namjeru da se kroz set mjera ublaže ti efekti povećanja cijena kako pojedinih energenata tako i hrane, koji su zapravo najvidljiviji u mjesečnim košaricama, a poglavito onih građana koji su na razinama koje možemo okarakterizirati kao socijalno najugroženije skupine stanovništva", rekao je Marić za N1.

'Maslac je u proteklih mjeseci značajno porastao'

Komentirao je i zahtjeve oporbe, kazavši da je najčešći zahtjev za snižavanjem PDV-a.

"Kad pratite cijelu poreznu reformu i sve one mjere koje smo napravili, konkretno sustav PDV-a, o njemu svi sve znamo i najčešća je varijabla, najčešće se kaže – snizite mi stopu PDV-a", rekao je Marić.

Marić je rekao da je jasna intencija bila da se smanji PDV, onome što je bilo 13 posto smanjen je na 5. Spomenuo je i maslac. "Sami dobro znamo, maslac je u proteklih mjeseci značajno porastao i svi su trgovački lanci povećali cijene, a mi nismo s porezne strane ništa dirali. Znači nešto je na tržištu. Nešto što je do jučer bila redovna cijena, danas ako je nađete na akciji to je ta. Zato smo smanjili PDV na to", rekao je Marić, dodavši da bi se na cijeni maslaca najbolje moglo vidjeti koliko je Vlada utjecala na ublažavanju poskupljenja.

'Svjesni smo određenih pritisaka'

U Ukrajini i Rusiji visoki su postoci proizvodnje i koliko će rat utjecati na cijene posebice kruha i pekarskih proizvoda, tek se treba vidjeti.

"Proračun se i u ovoj kriznoj situaciji, kao što je bio u covidu, kad je bilo nezamislivo kao mjera da Vlada plaća plaće iz privatnog sektora. Slična logika je i ovdje. Svjesni smo određenih inflatornih pritisaka. Brojni čimbenici na koje ne možete utjecati, egzogeni, eksterni, izvana i svatko smatra da treba poduzeti ono što je u njegovoj domeni, pa tako i porezna politika. Drago mi je da se ovih nekoliko godina etablirala tema porezne politike, jer nisu porezi bauk i o njima trebamo razgovarati, to su novci koje svi uplaćujemo i o njima trebamo argumentirano razgovarati", rekao je Marić.