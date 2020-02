SRUŠEN JE GUP! Bandićev plan nije prošao nakon što njegovi ljudi nisu podržali HDZ-ove amandmane

Neki tumače da je HDZ-ovo podnošenje amandmana zapravo odugovlačenje, a zbog unutarstranačih izbora u HDZ-u

Nakon cjelodnevne rasprave u ponedjeljak navečer, predsjednik zagrebačke Skupštine Drago Prgomet stavio je na glasovanje odluku o prekidu sjednice. Za prekid je glasalo 26 zastupnika, a protiv su bila 23. Suzdržanih nije bilo. Sjednica se nastavlja danas od 10.30, a pred zastupnicima je više opcija.

Moguće je da se ide ili u glasanje o amandmanima tj. amandmana ili se ide u glasanje o integralnoj verziji GUP-a, javlja HRT.

Treća je opcija da gradonačelnik Milan Bandić sam povuče svoj GUP što bi cijelu priču onda odgodilo na neko vrijeme.

13:25 – Glasovanje je počelo i zastupnici HDZ-ove amandmane glatko odbijaju.

12:48 – HDZ je zatražio polusatnu stanku zbog posljednjih konzultacija. Sjednica se nastavlja u 13.20 sati.

12:47 – Sjednica je počela, utvrđeno je da imaju kvorum.

12:40 – Zastupnici HDZ-a i Milana Bandića došli su na sjednicu Gradske skupštine što znači da će sjednica napokon početi.

12:32 – Tomislav Tomašević izjavio je da HDZ i grad građane drže kao taoce:

“Građani Zagreba su taoci Milana Bandića. Odgovoran i glavni za ovu talačku krizu je premijer Plenković. Pozivamo ga da prekine političku trgovinu koja traje već mjesecima i oslobodi građane Zagreba. Svi su rekli da je ovaj GUP najgora stvar u povijesti Hrvatske. Ovo odugovlačenje više nema smisla, svima će donijeti štetu. Neka konačno završe i ispune ono o čemu su pričali zadnjih tjedan dana. Nama ne treba ni zastario GUP ni zastario gradonačelnik”, kaže oporbeni zastupnik.

12.05 -Zastupnik HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Ivan Ćelić poručio je u utorak da HDZ neće odustati od svojih 11 amandmana na GUP te da je prihvaćanje tih amandmana na skupštinskoj sjednici uvjet da HDZ prihvati zagrebački GUP.

“Tražimo da se prihvati svih 11 amandmana i to je uvjet da bismo podržali izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP), rekao je Ćelić novinarima.

Objasnio je da se tih 11 amandmana ne tiču zadiranja u zelene površine, te podsjetio da je HDZ povukao sve amandmane na tu temu.

Na pitanje kako komentira gradonačelnika Milana Bandića koji kaže da su ti HDZ-ovi amandmani suprotni Statutu i Poslovniku pa ih zato ne može prihvatiti, Ćelić je odgovorio da Ministarstvo graditeljstva treba procijeniti je li zakonito ili nije.

“I mislim da onda treba čekati pravorijek Ministarstva graditeljstva, a ne mišljenje gradonačelnika, odnosno njegove stručne službe”, kaže Ćelić.

Upitan tko je sinoć prekinuo sjednicu Gradske skupštine uoči glasanja o HDZ-ovim amandmanima, je li zvao premijer Andrej Plenković predsjednika Gradske skupštine Dragu Prgometa, Ćelić je novinarima rekao da to moraju pitati Prgometa.

Na pitanje znači li to raskid koalicije s Bandićem ako HDZ odbije GUP, odgovorio je da oni nisu glasali o raskidu koalicije te rekao novinarima da moraju Bandića pitati hoće li on raskinuti koaliciju ako HDZ-ovi gradski zastupnici ne prihvate izmjene i dopune GUP-a.

11.45 – Ponovno je odgođen početak sjednice zbog nedostatka kvoruma. Došlo je 23 oporbenih vijećnika, HDZ-ovih i Bandićevih nema. Sjednica bi se trebala nastaviti u 12.40.

10.45 – Sjednica Gradske skupštine odmah je prekinuta jer nema kvoruma. Proglašena je stanka je do 11.40. Došlo je 25 zastupnika oporbe, a HDZ-ovi i Bandićevi zastupnici nisu se pojavili.

9.45 – Jutros je održan sastanak gradskih predstavnika HDZ-a s Plenkovićem. N1 neslužbeno doznaje da su dobili podršku Plenkovića da ne odustaju od amandmana.

Ilijaš: Ostajemo pri svojih 11 amandmana

“Jasno smo izložili svoj stav, ostali smo pri 11 amandmana. Ostajemo pri tome. Time želimo poslati jasnu poruku da smo odgovorni i principijelni”, rekao je gostujući u emisiji “U mreži prvog” predsjednik kluba HDZ-a u skupštini grada Zagreba Kazimir Ilijaš.

Neki tumače da je HDZ-ovo podnošenje amandmana zapravo odugovlačenje, a zbog unutarstranačih izbora u HDZ-u.

“To jednostavno nije točno. Mi imamo kontinuitet našeg doprinosa vezano uz tematiku GUP-a. To je bitno znati i to sukus cijele priče. Nisu amandmani podneseni od danas do sutra.”

Ilijaš ne otkriva kako će se HDZ postaviti ako njihovi amandmani budu odbijeni.

“Treba prvo vidjeti kako će proći glasovanje, a onda ćemo o daljnjim koracima.”

Mrak Taritaš: Nitko ne zna tko je radio te amandmane

I predsjednica kluba Glasa i HSU-a u skupštini grada Anka Mrak Taritaš komentirala je aktualnu situaciju.

“Gospodin Bandić i HDZ su u jednoj ozbiljnoj koaliciji. Bandić je sa svojim amandmanima rekao što misli o tom GUP-u. Ono što je tajnovito jest da nitko ne zna tko je radio te amandmane. Jednako tako kolege iz HDZ-a su u srpnju imale 17, pa potom 15, a sada smo ostali na 11 amandmana. Ima nekoliko scenarija.”

Pitanje referenduma, ovisi o tome kako će završiti ovo glasanje.

“Ako slučajno se ne izglasa GUP, onda ta naša priča s referendumom nema potrebe”, dodaje.

“Sigurna sam da ovakav GUP ne treba ići dalje. Tu sagu treba zatvoriti. Grad Zagreb zaslužuje da se radi novi dokument. Ako se želi ići u izmjene i dopune, onda unutra nisu trebale biti stvari koje rade prijepore. Ima i stvari koje su protivne zakonu. To se jednostavno ne radi”, kaže Mrak-Taritaš.