MARATON OKO ZAGREBAČKOG GUP-A IDE DALJE: Što će se danas dogoditi? ‘Postoje tri opcije, jedna od njih uključuje Bandićev potez’

Nakon cjelodnevne rasprave u ponedjeljak navečer, predsjednik zagrebačke Skupštine Drago Prgomet stavio je na glasovanje odluku o prekidu sjednice. Za prekid je glasalo 26 zastupnika, a protiv su bila 23. Suzdržanih nije bilo. Sjednica se nastavlja danas od 10.30, a pred zastupnicima je više opcija.

Moguće je da se ide ili u glasanje o amandmanima tj. amandmana ili se ide u glasanje o integralnoj verziji GUP-a, javlja HRT.

Treća je opcija da gradonačelnik Milan Bandić sam povuče svoj GUP što cijelu priču onda odgodilo na neko vrijeme.

Ilijaš: Ostajemo pri svojih 11 amandmana

“Jasno smo izložili svoj stav, ostali smo pri 11 amandmana. Ostajemo pri tome. Time želimo poslati jasnu poruku da smo odgovorni i principijelni”, rekao je gostujući u emisiji “U mreži prvog” predsjednik kluba HDZ-a u skupštini grada Zagreba Kazimir Ilijaš.

Neki tumače da je HDZ-ovo podnošenje amandmana zapravo odugovlačenje, a zbog unutarstranačih izbora u HDZ-u.

“To jednostavno nije točno. Mi imamo kontinuitet našeg doprinosa vezano uz tematiku GUP-a. To je bitno znati i to sukus cijele priče. Nisu amandmani podneseni od danas do sutra.”

Ilijaš ne otkriva kako će se HDZ postaviti ako njihovi amandmani budu odbijeni.

“Treba prvo vidjeti kako će proći glasovanje, a onda ćemo o daljnjim koracima.”

Mrak Taritaš: Nitko ne zna tko je radio te amandmane

I predsjednica kluba Glasa i HSU-a u skupštini grada Anka Mrak Taritaš komentirala je aktualnu situaciju.

“Gospodin Bandić i HDZ su u jednoj ozbiljnoj koaliciji. Bandić je sa svojim amandmanima rekao što misli o tom GUP-u. Ono što je tajnovito jest da nitko ne zna tko je radio te amandmane. Jednako tako kolege iz HDZ-a u srpnju imale 17, pa potom 15, a sada smo ostali na 11 amandmana. Ima nekoliko scenarija.”

Pitanje referenduma, ovisi o tome kako će završiti ovo glasanje.

“Ako slučajno se ne izglasa GUP, onda ta naša priča s referendumom nema potrebe”, dodaje.

“Sigurna sam da ovakav GUP ne treba ići dalje. Tu sagu treba zatvoriti. Grad Zagreb zaslužuje da se radi novi dokument. Ako se želi ići u izmjene i dopune, onda unutra nisu trebale biti stvari koje rade prijepore. Ima i stvari koje su protivne zakonu. To se jednostavno ne radi”, kaže Mrak-Taritaš.