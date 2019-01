MARAS ŽELI MILANOVIĆA ZA PREDSJEDNIKA: ‘Jedini može pobijediti Kolindu Grabar Kitarović iza čije politike nije ostalo ništa’

Gordan Maras smatra da se aferom vezano za fotomontažu ministra Tomislava Tolušića u drugi plan baca nervoza HDZ-a, propali posao s avionima i masovno iseljavanje iz Hrvatske

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras je u Saboru aferu vezanu za fotomontažu ministra Tomislava Tolušića, istaknuvši da se time u drugi plan baca nervoza HDZ-a, propali posao s avionima i masovno iseljavanje iz Hrvatske, te predstojeće predsjedničke izbore za koje je po njemu najbolji kandidat Zoran Milanović, piše N1.

“Ako je postojala informacija, da je SOA provjeravala fotografije ministra Tomislava Tolušića zar vam nije logično da se netko nije obratio državnom odvjetniku, a ne da on odgovara medijima da nije čuo za to. Davno je DORH trebao reagirati, a ne da tjednik to objavi pa da se javnost time bavi”, smatra Maras.

Što rade DORH i policija?

Detalje oko fotomontaže ministra Tolušića nije želio komentirati.

“Pravi problemi našeg društva nisu je li netko imao špicaste ili oble cipele, to se rješava na mjestima gdje se rješava. Jeste čuli od DORH-a i policije da imaju sumnje u neko kazneno djelo? Ja nisam čuo, samo sam čuo da se stvorila afera”, rekao je.

Krstičević mora preuzeti odgovornost

Maras ne zna kada će na dnevni red doći interpelacija SDP-a o povjerenju ministru Damiru Krstičeviću za kojeg smatraju da mora preuzeti odgovornost.

“Mi ćemo u interpelaciji pokazati da ministar Damir Krstičević nije u stanju obnašati tu dužnost, govori napamet, reagira emocionalno, funkcija ministra je da odrađuje posao, dobro je imati emociju, ali kao odrasla osoba mora preuzimati odgovornost”, rekao je Maras koji smatra da nam u situaciji kada imamo djecu koja ne mogu dobiti lijekove avioni ne trebaju jer su preskupi.

Ništa nisu nudili Josipoviću

Komentirao je i povratak bivšeg predsjednika Ive Josipovića u SDP, rekavši da SDP nije ništa nudio Josipoviću jer ne funkcionira na takav način.

“Kada sam čuo da se gasi njegova stranka rekao sam da su im širom otvorena vrata u SDP-u.”

Milanović najbolji predsjednički kandidat

Za Marasa je Zoran Milanović najbolji predsjednički kandidat jer smatra da je jedini koji može pobijediti aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

“Nakon četiri godine iza njezine politike nije ostalo ništa unatoč pompoznim najavama o najbogatijoj zemlji na svijetu”, kaže Maras.