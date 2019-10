MARAS ZAPANJEN PLENKOVIĆEVOM BAHATOŠĆU: ‘Nevjerojatno je da se premijer smije u lice i roditeljima i učiteljima i djeci’

‘Nevjerojatno je da se premijer ismijava s tom situacijom, da se smije u lice i roditeljima i učiteljima i djeci. Plenković bi trebao doći malo k sebi. Nevjerojatno je slušati takve press konferencije, ne možeš vjerovati da se netko tko obnaša takvu dužnost, može na taj način ponašati’, rekao je predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras u subotu je u ime svoje stranke opetovano podržao štrajk prosvjetara, a rekao je i kako je zapanjen “bahatošću premijera Andreja Plenkovića koji bagatelizira i banalizira cijelu situaciju”.

“Plenković podcjenjuje ne samo građane, nego i nastavnike i novinare, time što bagatelizira i banalizira cijelu situaciju”, rekao je Maras na konferenciji za novinare, referirajući se na premijerovu jučerašnju izjavu kojom je ironizirao situaciju oko štrajka rekavši da će plaće svima povećati za 100 posto.

‘Premijer izgleda kao da nije svjestan situacije’

Maras kaže da premijer izgleda kao čovjek koji “nije svjestan situacije, gdje živi i koliko je bitno da se uloži u obrazovanje kako bismo sutra imali bolju Hrvatsku”.

“To je jedina demografska mjera koja može u kratkom roku postići rezultate u Hrvatskoj iz zemlje koje se iseljavaju stotine tisuća ljudi na godišnjoj razini. Nevjerojatno je da se premijer ismijava s tom situacijom, da se smije u lice i roditeljima i učiteljima i djeci. Plenković bi trebao doći malo k sebi. Nevjerojatno je slušati takve press konferencije, ne možeš vjerovati da se netko tko obnaša takvu dužnost, može na taj način ponašati”, rekao je Maras.

Nevjerojatno mu je i da Vlada u ovom trenutku ne može naći 400 milijuna kuna za obrazovanje, kao početak promjene cjelokupnog stanja u obrazovnom sustavu.

‘Najpoštenije bi bilo da se izbori održe u prosincu’

Na konferenciji za novinare, šef zagrebačkog SDP-a prozvao je i gradonačelnika Milan Bandić koji traži 17 posto povećanja plaća u sustavu obrazovanja, umjesto da podrži zahtjeve prosvjetnih sindikata.

“On ima tu mogućnost. Od njega ne očekujemo da umjesto sitnih ratova s HNS-om pošalje jasnu poruku – da će njegovi zastupnici u saborskom klubu podržati materijalne zahtjeve koje traže prosvjetari kroz novi državni proračun”, rekao je.

Bandiću je poručio da podrži zahtjeve sindikata i pošalje takvu poruku premijeru kako bi ljudi znali na čemu su.

Komentirajući ‘pat-poziciju’ između HDZ-a i HNS-a oko zahtjeva učitelja i nastavnika, Maras nije isključio mogućnost njihove skore pomirbe s obzirom da je “HNS u osipanju, drže se za slamku i ne bi bilo iznenađujuće da sutra promijene svoj stav i popuste HDZ-u”. U toj situaciji, kaže Maras, bilo bi najpoštenije da se parlamentarni izbori održe u prosincu na dan predsjedničkih izbora.

“Bizarno bahati Plenković jučer je jasno pokazao na koji način se on odnosi prema građanima koji to ne zaslužuju. Interes građana je da izbori budu što prije”, ističe Maras.

‘Divjak manipulira dijelovima sustava obrazovanja’

Tanja Djaković iz zagrebačkog SDP-a upozorila je na “licemjerni pokušaj HNS-a da manipulira dijelovima sustava obrazovanja”. Podsjetila je kako je ministrica obrazovanja iz HNS-ove kvote Blaženka Divjak prilikom donošenja proračuna za ovu godinu rekla da će biti nagrađivani oni učitelji koji više rade.

“Tada je bila jako zadovoljna s 506 milijuna kuna koje je dobila više u proračunu za svoje ministarstvo koje je potrošila za projekt škola za život. Treba osvijestiti u javnosti i ne dozvoliti ministrici da se priključi na zahtjeve sindikata, da daje podršku na način na koji daje i to nakon donošenja proračuna s kojim je ona bila jako zadovoljna. Tu podršku ona koristi u manipuliranju nekim dijelovima sustava na način da sebe prikazuje kao zaštitnika zahtjeva sindikata za boljim plaćama. Ovdje se ne radi o zahtjevu za povećanje plaća, već o prosvjedu učitelja nezadovoljnih sustavom u cjelini, a odaziv je do sad neviđen. Stanje u sustavu je kreirala upravo ministrica sa svojim timom, a Plenkoviće je to dopustio jer ga nije briga za obrazovanje”, poručila je Djaković.

Predsjednik SDP-ova Savjeta za visoko obrazovanje, znanost i inovacije SDP-a Emil Tafra upozorio je na negativne trendove u obrazovanju u Hrvatskoj koje pokazuje i državna matura i PISA testiranje (međunarodna provjera vještina i znanja koja posjeduju učenici).

“Cjelovita kurikularna reforma bila je inspirirana ozbiljnom reformom obrazovnog sustava, no ova reforma koja je sada u školama ni po sadržaju ni po načinu ne odgovara tome. Vrlo smo skeptični koliko će ona uspjeti preokrenuti negativne trendove, a oni su nam bitni da uhvatimo korak sa zemljama svijeta, ali i da ne zaostajemo za zemljama u okruženju”, poručio je Tafra.

