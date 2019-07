MARAS PORUČIO MINISTRU MARIĆU: ‘Poreznim rasterećenjem treba obuhvatiti sve dobne skupine’

Naša je poruka Vladi da treba stimulirati mlade, ali nije problem Hrvatske što samo odlaze mladi već i ljudi od 40 i 50 godina, kazao je Maras

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras izjavio je u četvrtak da SDP, umjesto poreznog rasterećenja samo za mlađe dobne skupine, predlaže rasterećenje koje bi svim dobnim skupinama omogućilo povećanje plaća.

Komentirajući prijedlog ministra financija Zdravka Marića koji navodno u četvrtom krugu porezne reforme namjerava ukinuti porez za zaposlene do 25 godina i smanjiti ga za pola zaposlenima do 30 godina, Maras je rekao novinarima da je svako rasterećenje dobro.

Ne odlaze samo mladi, već i ljudi od 40 i 50 godina

“Naša je poruka Vladi da treba stimulirati mlade, ali nije problem Hrvatske što samo odlaze mladi već i ljudi od 40 i 50 godina”, kazao je Maras nakon SDP-ova okruglog stola o problemima korupcije.

Smatra da treba krenuti u smjeru rasterećenja svih dobnih i radno sposobnih skupina, a s druge strane treba krenuti u obračun s korupcijom.

Drži da bi rasterećenje plaća i pravednu raspodjelu bilo jednostavnije osigurati da na vlasti nije, rekao je, najkorumpiranija Vlada od 90-tih godina prošlog stoljeća.

Maras ističe kako su u SDP-u svjesni da je država preskupa jer je HDZ u proteklih nekoliko godina povećao broj zaposlenih u javnim službama, zato treba krenuti u suprotnom smjeru.

SDP također predlaže smanjenje PDV-a za turizam i ugostiteljstvo s 25 na 13 posto

“Nije nam jasno zašto je HDZ na početku mandata išao s povećanjem PDV-a u turizmu, što je dovelo do ovakve situacije. Ako to HDZ ne uvede ove godine, to će biti prva mjera koju će nova vlada uvesti 2020. godine”, rekao je Maras.