MARAS PORUČIO DA JE SDP SPREMAN ZA DOGOVORE ZA LOKALNE IZBORE PA OTKRIO: ‘Bernardićeva izjava mi izgleda malo bizarno’

‘Znači, moj prioritet je da se vlast u Zagrebu promijeni. Sve ostalo je na stranu’, rekao je Maras

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras poručio je u nedjelju da je SDP spreman za dogovor sa strankama centra i ljevice u Zagrebu za predstojeće lokalne izbore u svibnju 2021.

SDP je spreman za dogovor i nije na nama, spremni smo ako je potrebno i sutra se dogovoriti, a volio bih da i drugi kolege na taj način iskažu spremnost. Vremena nema, neki su već duboko u kampanji s javnim novcem i pokušavaju opet na istu foru kao i prije četiri godine dobiti izbore, istaknuo je Maras na konferenciji za novinare.

‘Bandić javnim novcem kupuje izbore’

Dodao je i kako aktualni gradonačelnik Bandić “nažalost, javnim novcem vrlo dobro zna kupovati izbore”.

“Trebamo svi skupa sjesti što prije za stol i dogovoriti izlazak na izbore kako se ne bi desilo ono što se desilo prije četiri godine”, rekao je i podsjetio da su tada imali dvije kandidatkinje takozvanog lijevog centra – Sandru Švaljek i Anku Mrak-Taritaš te da je na kraju pobijedio Bandić.

“SDP i ja osobno to nećemo ovaj puta dopustiti. Znači, moj prioritet je da se vlast u Zagrebu promijeni. Sve ostalo je na stranu, jer Grad Zagreb je zaslužio promjenu i mora krenuti drugačije. Mislim da će i za sam Grad i za građane Zagreba promjena vlasti već donijeti puno”, rekao je Maras.

Zamoljen za komentar tvrdnji bivšeg predsjednika SDP-a Davora Bernardića da bi Maras trebao biti kandidat za gradonačelnika, rekao je da mu ta Bernardićeva izjava djeluje čudno s obzirom na to da je imao vremena iskazivati podršku dok je bio predsjednik SDP-a. “To mi danas čak izgleda malo bizarno”, dodao je.

‘Neki su zaradili na Bandićevoj žičari’

Kad je riječ o sljemenskoj žičari, Maras je ustvrdio da će žičara ostati kao spomenik iza gradonačelnika Bandića kako se ne smije raditi i kako se “netransparentno i pod sumnjivim, koruptivnim okolnostima izvode poslovi koje plaćaju Zagrepčani”.

“700 milijuna kuna košta žičara, a taj novac mogli smo potrošiti puno pametnije, samo da smo napravili racionalniju žičaru na staroj trasi i tri puta jeftiniju kao što je realno trebala biti. Ovako su novac zaradili samo oni koji su poznati gradonačelniku Bandiću”, poručio je Maras i istaknuo da će Zagrepčani godinama otplaćivati kredit za žičaru.

Za taj novac, rekao je, moglo se izgraditi 20 umirovljeničkih domova, 40 škola ili čak stotinu vrtića u Zagrebu.

“Isti je izvođač u Santa Caterini i u Zagrebu i to je jedino što nas veže, uz to da se i Filip Zubčić tu i tamo skija i osvaja bodove i na Santa Caterini i na našem Sljemenu”, rekao je i ustvrdio da je žica u Santa Caterini četiri puta jeftinija i ima osam puta veći kapacitet nego što je to u Zagrebu. Ondje je, kaže, napravljen posao u skladu s nekim normama, transparentno i sa jasnim odgovorima, a u Zagrebu to nije”.

O problematici sljemenske žičare govorili su i gradski zastupnici SDP-a – potpredsjednik Gradske skupštine Matej Mišić i predsjednik skupštinskog Odbora za kontrolu Darko Liović.