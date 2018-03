MARAS: ‘Plenković građanima poručuje kako sa 67 nakon posla mogu otići ravno na groblje’

“Nemoj slušati Andrej što Ti govori Bruxelles, slušaj i svoje sugrađane, oni su 100 puta važniji od briselskih činovnika”, poručio je Maras premijeru

Zastupnik SDP-a Gordan Maras ustvrdio je u Saboru kako su za premijera Andreja Plenkovića građani samo brojke navodeći pritom poskupljenje struje zbog promjene tarifne naplate HEP-a i na najavljenu mirovinsku reformu.

“Danas upozoravamo na dva problema koja pokazuju da su za HDZ i Vladu Andreja Plenkovića građani samo brojke i da ne razumiju i ne žele pomoći veliko dijelu sugrađana u svakodnevnim problemima”, kazao je Maras nakon stanke.

Jedan problem je spuštanje granice HEP-a za ulazak u takozvani crveni tarifni model sa 30 na 20 kilovata, što će rezultirati većim računima za struju za oko 13 tisuća korisnika, a drugi je najavljena mirovinska reforma koja će pogoditi stotine tisuća građana, rekao je Maras.



Traži povratak stare granice za ulazak u crveni tarifni model

“HDZ-u je puno važnije tko će biti direktor u HEP-u, hoće li HNS tamo osigurati jednog ili dva člana uprave, hoće li se netko uhljebiti u županiji nego hoće li 13.000 obitelji imati veće troškove”, ustvrdio je Maras i zatražio HERA-u i HEP da vrate staru granicu za ulazak u crveni tarifni model.

Što se tiče najavljene mirovinske reforme, smatra Maras, poruka koju Plenković šalje građanima je: radite do kraja, do 67. godine, ne zanima me kako ćete živjeti od vaše niske mirovine, što se mene tiče možete sa 67 godina direktno s radnog mjesta otići na groblje.

Čelnik Mosta Božo Petrov upozorio je da je njihov konačni prijedlog izbornog zakona upućen u proceduru prije godinu dana i da još nije došao na red na raspravu u Saboru.

“Uskoro će se navršiti obljetnica upućivanja tog prijedloga na donošenje Saboru”, rekao je Petrov i pozvao predsjednika Sabora da čim prije odredi datum rasprave o toj temi, a sve oporbene klubove i zastupnike da ih podrže u njihovom zahtjevu.

Tri preferencijalna glasa umjesto jednog

Podsjetio je da Most predlaže da svaki birač ima tri preferencijalna glasa umjesto jednog, te da se zabrani kandidatura za osuđene kriminalce.

“Podsjećam da smo ovaj zakon u prvom čitanju donijeli zajedno. Ako se netko predomislio, vrijeme je da građanima objasni zašto”, kazao je Petrov.

Ljubica Lukačić (Klub HDZ-a) podsjetila je da se danas obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom kao i Nacionalni dan invalida rada, te pozvala zastupnike da obuku različite čarape ili radnu odjeću i tako ih obilježe.

Upozorivši na problema s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, izrazila je zadovoljstvo što će se uskoro raspravljati o zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i time riješiti dio njihovih problema.