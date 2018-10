REAKCIJE NA AFERU KOJU JE OTKRIO NET.HR: ‘Gle čuda, Marija Puh prešla Bandiću, HDZ-ovom fikseru, a brat joj zaposlen u ZET-u’

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras komentirao je zapošljavanje brata Marije Puh u ZET-u

O političkoj trgovini u Gradu Zagrebu povezanoj s Hrvatskim saborom gdje je dosadašnja zastupnica HNS-a Marija Puh prešla u Klub zastupnika stranke Milana Bandića danas su govorili i zagrebački SDP-ovci.

Povod je bila zasad neslužbena informacija koju je jutros ekskluzivno objavio naš portal, a prema kojoj je, istodobno s prelaskom Marije Puh u stranku zagrebačkog gradonačelnika, njezin brat Milan Puh bez natječaja i na neodređeno vrijeme zaposlen u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET). Iz ZET-a zasad nisu htjeli potvrditi ni opovrgnuti ti informaciju.

‘Novcem građana kupuju se zastupnici’

“Politička trgovina koja je politička korupcija, gdje se novcem građana Grada Zagreba trguje i pridobivaju zastupnici u Saboru, Gradskoj skupštini i Vijeću gradske četvrti. Posljednja akvizicija gradonačelnika je gospođa Marija Puh. G

Gle čuda, prije nekog vremena njezin je brat očito zaposlen u ZET-u na neodređeno vrijeme, a znamo da u Hrvatskoj ugovore poslodavci uglavnom daju na određeno vrijeme, ali brat gospođe Puh je dobio ugovor na neodređeno i zaposlen je bez javnog natječaja”, rekao je, kako javlja N1, predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras na konferenciji za novinare.

Maras je poručio da takvoj politici treba reći dosta. “Novcem građana Grada Zagreba treba poboljšati njihov život, a ne smije se koristiti za političku trgovinu”, rekao je.

‘Nevjerojatno je da nitko ne reagira’

Maras je ustvrdio kako je ZET ključna tvrtka što se vidi po tome da su tri autobusa donirana drugim gradovima, i to onima čiji građani dobro surađuju s Bandićem.

“Svima u Republici Hrvatskoj je jasno što se ovdje događa. To je nedopustivo, to je politička korupcija i novac građana Grada Zagreba se ne može koristiti za političku trgovinu, što naš gradonačelnik evidentno radi i ne može ZET koji mi subvencioniramo, koji ne posluje rentabilno i ima problema s poslovanjem, donirati dalje kako bi gradonačelnik stjecao političke bodove ili kako bi povećavao svoj saborski klub. To je nedopustivo”, rekao je Maras.

Na kraju je zaključio: “Nevjerojatno je da nitko ne reagira. HDZ očito ima korist od ovih gradonačelnikovih transfera i njega koristi kao fiksera, onog koji će im podebljati većinu u Saboru.”

