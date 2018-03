MARAS NAPAO BANDIĆA ZBOG RUŠENJA JABUKE: ‘Ovo je vandalizam nad kulturnim dobrom grada’

Bandić, koji ima 60-ak godina, jučer je izjavio kako je on izmislio Jabuku koja postoji već 50

Jabuku nemojte dirati, Jabuku vam nećemo dati, poručio je danas iz Sabora SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras, apelirajući na spas tog kultnog zagrebačkog glazbenog kluba te prozivajući gradonačelnika Milana Bandića za vandalizam i devastaciju tog kulturnog dobra u kojem su odrastale generacije.

Maras je na početku zasjedanja zastražio stanku kako bi progovorio o “vandalizmu gradskih vlasti u gradu Zagrebu nad kulturnim dobrom grada Zagreba”, nad “kultnim najstarijim poznatim rokerskim klubom u Zagrebu na kojeg se iz nekog razloga Bandić okomio” i koji će 18. veljače proslaviti 50. godina postojanja.

Maras: U Jabuci sigurno nećete čuti melodije koje trešte iz tko zna kakvih klubova u gradu

“Jabuku nemojte dirati. Jabuku vam nećemo dati. Jabuka je dio nas. Pozivam sve da daju podršku Jabuci da se program tamo nastavi. Tamo kada uđete sigurno nećete čuti melodije koje trešte iz tko zna kakvih klubova u gradu. Unaprijed čestitam 50. rođendan Jabuci i poručujem da se Bandić konačno prestane ponašati kao trula jabuka grada Zagreba”, poručio je Maras.



Upozorio je kako je prije dva dana u pratnji zaštitara gradske uprave u Jabuku došla mehanizacija i počela rušiti terasu na kojoj su koncerte održavali neki od najpoznatijih hrvatskih i zagrebačkih bendova.

“U Jabuci su odrastale generacije i generacije, Jabuka je simbol nečega šta je u zadnjih dvadesetak godina u gradu Zagrebu nestalo, a to je da je nestala jedna cijela scena koja je nastala i koja se izgradila tijekom osamdesetih godina proteklog stoljeća”, podsjećao je Maras.

Maras: Bandić ne razumije potrebe Zagrepčana

Besmislicom drži i tvrdnje zagrebačkog gradonačelnika da je on Jabuku izmislio, kako je jučer izjavio.

“Znači čovjek koji ima 60 i nešto godina govori da je izmislio Jabuku koja postoji već 50 godina. To vam dovoljno govori s kim mi posla imamo u Zagrebu, s čovjekom koji ne razumije potrebe svojih građana. Ponaša se prema građanima koji su odrasli na toj sceni i na toj supkulturi Novog vala kao da su marginalci s ruba političkog spektra, kako bi to rekla naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović“, zaključio je Maras.

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) upozorio je na stanje u brodogradnji i Uljanik grupi, koja danas ima skupštinu dioničara, te je pozvao na smjenu Uprave.

Sinčić poziva na smjenu Uprave Uljanika

“Pozivam sve dioničare, radnike, kooperante, sve one koji mogu odlučivati na današnjoj skupštini da ne dozvole bilo kakav plan ili bilo kakve poteze Uprave koji bi doveli do smanjenja broja radnih mjesta, koji bi doveli do stečaja, rasprodaje imovine ili uopće gašenja brodogradnje. Ako se i sindikati slažu da je Uprava nesposobna, da nije adekvatna, ako se s time slaže i premijer Plenković pa čak i oporbeni SDP, zašto onda ne govorimo o smjeni Uprave”, pitao je Sinčić.