MARAS: ‘Milanović je jedini kandidat koji može pobijediti aktualnu predsjednicu’

SDP-ov kandidat za izbore za Europski parlament, Gordan Maras, tvrdi da bi SDP morao imati svog kandidata za predsjedničke izbore u šestom mjesecu

Gordan Maras koji je SDP-ov kandidat za Europske izbore, gostovao je Novom danu N1 televizije za koju je prokomentirao činjenicu da je DIP jedino njega upozorio za kršenje pravila zbog laptopa u Saboru s naljepnicom na kojoj je njegova promidžbena poruka za europske izbore, kao i predsjedničke izbore. Tvrdi da pored izbora za Europski parlament, u fokus moraju biti i predsjednički izbori. Rekao je da bi SDP morao u šestom mjesecu imati svog kandidata i predstaviti ga javnosti, jer čekanje poslije ljeta nije dovoljno.

“Ja imam kandidata za kojeg mislim da može pobijediti Kolindu Grabar Kitarović. Zoran Milanović je jedini kandidat koji može pobijediti aktualnu predsjednicu. Ako mene pitate – on je moj kandidat za predsjednika države i pobijedit će, ako se kandidira”, smatra Maras te dodaje kako od Milanovića kao ljevičara i SDP-ovca nije mogao zamisliti drugačiju podršku od jučerašnje kada je javno podržao listu Davora Bernardića i SDP. “Uopće ne sumnjam u podršku Zorana Milanovića.”

Na pitanje hoće li Bernardić podržati Zorana Milanovića, rekao je da će svaki odgovorni predsjednik stranke napraviti ono što traže birači SDP-a.

Najpoznatiji laptop u Hrvatskoj

Vezano za to što ga je DIP upozorio na kršenje pravila zbog laptopa i promidžbene poruke, tvrdi da je to dokaz paradoksa u kojemu se nalazi Hrvatska. “Svašta se događa, pogledajte plave plakate u Gradu Zagrebu, a kad vidite svitu s kojom se vozi premijer Plenković, kandidati se uvlače u državni protokol, ispada paradoks da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković mene išao prijaviti DIP-u i da su oni izrazili upozorenje zbog mog laptopa. Samo se mogu zahvaliti HDZ-u i Jandrokoviću, što su mi omogućili da to postane najpoznatiji laptop u Republici Hrvatskoj i da mi pomognu u kampanji”, rekao je Maras i dodao kako je važno biti originalan u kampanji koja je jako dugačka.

Ipak, ne vidi da je pritom bilo što napravio pogrešno. “Nisam napravio ništa što je u izbornom procesu napravilo problem, ali to HDZ ne misli. I etičko povjerenstvo DIP-a nije reagiralo oko Bandića i Plenkovića, ali zbog laptopa jesu. Poruke ljudi primaju na razne načine, porukom, govorom, reklamom. Ja sam to iskoristio. U svom političkom radu ću i ubuduće koristiti sve političke kanale da ljudi što bolje čuju moje poruke. Ja ulažem u svoj rad i komunikaciju s biračima, ljudi to vole, osjete kad netko nije fejk i kad daje nešto od sebe. Ljudi podržavaju način na koji ja politički djelujem”, uvjeren je Maras.

Želi europski Zagreb

Osim što mu je cilj da SDP pobijedi na izborima i u Gradu Zagrebu, Maras tvrdi da su europski izbori također i “referendum kako se vlada u Zagrebu”, pa ga je zanima odnos snaga SDP-a i Bandićeva lista u Gradu Zagrebu. “Ako u hrvatskoj metropoli imamo ovakav klijentelizam, ima i puno kriminala, onda to moramo početi mijenjati ovdje. To je moja ambicija. Ako budem izabran u Europski parlament, podijelit ću vrijeme između Europskog parlamenta i Grada Zagreba, jer želim za dvije godine Zagrepčanima ponuditi europski Zagreb.”