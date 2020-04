MARAS KAŽE DA MU NIJE JASNO ZA ŠTO PLAĆAMO KALINIĆA: ‘Građevinski otpad i dalje je na ulicama, sustav za hitne situacije se raspao’

Iz Bakačeve ulice, koja je i dalje zakrčena građevinskim materijalom, pozvao je gradonačelnika Milana Bandića na hitan sastanak kako bi svi zajedno ubrzali pomoć građanima

Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras upozorio je u srijedu na problem građevinskog otpada koji i dalje stoji na zagrebačkim ulicama nakon gotovo 20 dana od potresa, ustvrdivši da se raspao cijeli sustav za hitne situacije.

“Kada sve skupa rezimiramo 20 dana nakon potresa, vidimo da stvari ne funkcioniraju, da se Grad nije pripremio, ne funkcioniraju ni Civilna zaštita ni Stožer koji je preuzeo gradonačelnik”, kazao je Maras na konferenciji za novinare.

Ustvrdio je da se nakon razornog potresa raspao cijeli sustav za hitne situacije.

Nije mi jasno za što plaćamo Pavla Kalinića 15 godina

“Raspao se cijeli sustav za hitne situacije i nije mi jasno za što plaćamo Pavla Kalinića 15 godina”, kazao je Maras.

Dimnjaci na ulicama

Nedopustivim smatra da na ulicama danima stoje dimnjaci koje su građani u svom aranžmanu iznijeli ispred svojih kuća, a da nitko to ne odvozi i da se tu ništa ne radi.

Predložio je da Zagrebačke ceste produlje radno vrijeme koje je zasad do 15 sati.

Predlažem gradonačelniku da angažira sve one podizvođače koji su bili preplaćeni

“Ako želite odvesti materijal, poslije 15 sati to ne možete. Ako gradska Čistoća nema dovoljno kapaciteta da odveze sav građevinski materijal predlažem gradonačelniku da angažira sve one podizvođače koji su bili preplaćeni, primjerice one na zagrebačkoj Žičari, koji imaju desetke, stotine kamiona, kako bi se to u dva, tri dana riješilo”, rekao je Maras.

Upozorio je na činjenicu da mnogo građana još uvijek nema priključak za plin, ustvrdivši da tu vlada ogromna konfuzija koja je dovela do toga da ljudi ne znaju koje su procedure niti Plinara ima procedure kako građane što prije priključiti na plin.

‘Neka Bandić odstupi s mjesta u Stožeru’

“Mislim da je vrijeme da se Plinara pokrene i da se dogovore s dimnjačarima da se to u što skorijem roku riješi”, poručio je.

Poručio je i da je nužno voditi računa o sigurnosti građana te smatra da se trebaju pojačati patrole u dijelovima grada koji su posebno pogođeni potresom – Donji Grad, Čučerje , Markuševec, Dankovec, kako bi se pojačala kontrola nad nekretninama koje su napuštene u potresu.

Predsjednik Vijeća gradske četvrti Donji grad Petar Paradžik pozvao je gradonačelnika Bandića da odstupi s mjesta zagrebačkog Stožera civilne zaštite i prepusti stvari struci.

Rekao je da Civilna zaštita uopće ne funkcionira i da prema njegovim saznanjima postoji paralelni zapovjedni lanac.