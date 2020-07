MARAS IPAK NIJE DIREKTNO PODRŽAO TOMAŠEVIĆA U BORBI ZA ZAGREB: ‘SDP mora sebe reformirati kako bi imao svoje kandidate’

Gordan Maras nije htio potvrditi niti opovrgnuti da će SDP podržati Tomislava Tomaševića na predstojećim lokalnim izborima kako bi svrgnuo Milana Bandića s mjesta zagrebačkog gradonačelnika, no dodao je da se SDP treba reformirati kako bi mogao imati ozbiljne kandidate na budućim izborima

Jedan od najglasnijih SDP-ovih zastupnika u prošlom mandatu Sabora te čovjek koji se spominje kao kandidat te stranke za budućeg gradonačelnika Zagreba, Gordan Maras donedavno je govorio kako je “spreman biti dio promjena u Zagrebu.” No, gostujući na N1 televiziji nije podržao, niti odbacio teze koje su ranije iznijeli Zlatko Komadina i Peđa Grbin da na lokalnim izborima, koji će se održati sljedeće godine, SDP podrži Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo!.

“Ja imam aspiracije da promijenim vlast u Gradu Zagrebu, te da HDZ ne dođe na vlast u Gradu Zagrebu. To je moja osnovna aspiracija. Jučer ste čuli i Tomaševića, mislim da se ta tema ne bi trebala pretvoriti u ključnu temu unutar SDP-a. Sad čekam da svaki SDP-ovac koji dođe u studio dobije isto pitanje. O budućim izborima ćemo nakon što se završe izbori u SDP-u”, poručio je Maras.

Grbin ima potencijal za reformiranje stranke

A osvrnuvši se na unutarstranačke izbore, koji bi se trebali održati 26. rujna, Maras je potvrdio teško stanje u stranci te usput nahvalio zasad jedinog kandidata za čelnu poziciju, Peđu Grbina.

“Ne možemo očekivati da u SDP-u nađemo odmah ‘Obamu‘, da nađemo ‘wow efekt’. Moramo stranku graditi de facto ispočetka. Mislim da je Grbin ozbiljan potencijal za to. Mislim da on ima potencijal reformirati stranku, uvjeren sam da u tome može uspjeti. Surađujemo preko 20 godina, znam da je vrlo stabilan čovjek, da će iskoristiti sve adute i potencijale. Kad ga na izborima prepozna toliko ljudi, to su kvalitete koje treba njegovati u SDP-u”, smatra Maras.

Stvaranje kandidata za bilo koje izbore

Bivši se saborski zastupnik potom ponovno osvrnuo na stanje u SDP-u i predstojeće lokalne izbore. Otkrio je za što će se zalagati unutar stranke, istodobno davši svojevrsni recept za uspjeh na budućim izborima.

“SDP kao najjača oporbena stranka mora sebe reformirati kako bi imala svoje kandidate na bilo kojim izborima u Republici Hrvatskoj; i za predsjednika i za parlament i za lokalnu razinu… Za to ću se zalagati naredno vrijeme dok budem u SDP-u i dok se budem bavio politikom”, zaključio je Maras.