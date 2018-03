KAOS U SABORU, RADIN PREKINUO SJEDNICU: ‘Uskoro ćemo trebati šest zahoda’; ‘Netko mu mora reći da nije dozvoljeno tako govoriti!’

Iako se Radin nije slagao s Glasnovićem, nje mu dao opomenu, na što je reagirao Maras rekavši da nije ni čudo što Glasnović na taj način onda može govoriti u Saboru. ‘Kad ja govorim, vi morate prestati. Nemojte polemizirati sa mnom. Nemojte polemizirati sa mnom.’

Hrvatski Sabor je sjednicu danas nastavio raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojem je cilj definirati OPG kao prepoznatljiv i prihvaćen organizacijski oblik poljoprivrednika te proširenje djelatnosti OPG-a, razvoj vlastitih kapaciteta u proizvodnji kao i omogućavanje gospodarskog rasta, razvoja i restrukturiranja OPG-ova i poljoprivrede. Zakonom se utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te način i uvjeti za upis u Upisnik OPG-a, odgovornost i prava nositelja OPG-a i članova OPG-a, nadležna tijela i nadzor u primjeni zakona.

Glasnović: ‘Hrvatska je udbaški kalifat’

Sjednica je već tradicionalno počela stankom koju je, među ostalima, zatražio nezavisni zastupnik Željko Glasnović zbog Istanbulske konvencije. To je izazvalo sukob SDP-ovog Gordana Marasa i potpredsjednika Sabora Furia Radina o rodnoj ideologiji. Glasnović je najprije rekao da je nametanje rodne ideologije protivno Ustavu te se osvrnuo na Bugarsku, u kojoj postoji peticija protiv Istanbulske konvencije. ‘Što se krije iza te Konvencije? Jedna novinarka u Kanadi je istražila kako je cilj razbiti stvarnost dva spola. Imate npr. što su rodno neutralni zahodi, što to znači? Ubrzo ćemo trebati ovdje u Saboru šest zahoda, jednog za muškarca zarobljenog u ženskom tijelu, za ženu u muškom tijelu…’, rekao je Glasnović i dodao da je Hrvatska ‘udbaški kalifat’.

‘Netko mora reći Glasnoviću da prestane izjednačavati manjine s kriminalom’

Na to se nadovezao Bojan Glavašević rekavši da je Glasnović tom izjavom povrijedio pravila ponašanja u Saboru. Rekao je i da je Hrvatska demokratska država a ne kalifat te da Glasnović vrijeđa manjine. ‘Zabrinjava me što predsjedate, a ne reagirate na zastrašujuće izjave gospodina Glasnovića. Netko već mora jednom reći Glasnoviću da nije dozvoljeno govoriti tako kako on govori i izjednačavati manjine s kriminalom’, rekao je SDP-ov Gordan Maras potpredsjedniku Sabora Furiu Radinu. On mu je uzvratio da ga ne čudi što u sve uvlači manjine, neovisno o tome tko je na vlasti. Zbog nastavka rasprave o tome je Maras zaradio i opomenu.



Maras: ‘Vlada gasi požare benzinom pa budu još veći’

Iako se Radin nije slagao s Glasnovićem, nje mu dao opomenu, na što je reagirao Maras rekavši da nije ni čudo što Glasnović na taj način onda može govoriti u Saboru. ‘Kad ja govorim, vi morate prestati. Nemojte polemizirati sa mnom. Nemojte polemizirati sa mnom’, rekao mu je Radin. ‘Vlada požare gasi benzinom pa budu još veći’, odgovorio je Maras i zatražio novu stanku. Nakon što je nastavio govoriti da Vlada ne čini ništa, te kritizirao mirovinsku reformu, stigla mu je i druga opomena zbog kršenja Poslovnika. Maras se ni nakon toga nije htio maknuti s govornice pa je određena stanka, javlja N1.