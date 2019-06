MARAS BRUTALNO NAPAO VLADU: ‘Pritiskat će Ustavni sud preko Šeksovog kuma da sruši referendum, HDZ ne preza ni od čega’

Dodao je i kako, nakon svega što se događa s HDZ-om i Bandićem, ima dozu sumnje u institucije

Gordan Maras u Saboru se osvrnuo na komentare iz Vlade, koja je najavila da bi voljela sa sindikatima pregovarati oko miroviske redorme.

“Mislim da je pošteno prema 700.000 građana da se referendum provede i da vidimo kakva je podrška građana Plenkoviću i HDZ-u. Trgovinom se pokušavaju izvući iz probleme. Neka građani kažu svoje, a Vlada neka snosi političke konzekvence i donese nove prijedloge”, kaže Gordan Maras.

VLADA RADI ZAOKRET U MIROVINSKOJ REFORMI? ‘Sve su opcije otvorene, ako je cijela reforma na stolu’

‘Igrat će na sve što bi im moglo spasiti kožu’

Dodao je i kako ne samo da će Vlada referendumsko pitanje slati na Ustavni sud, nego misli i kako da će premijer preko kuma Vladimira Šeksa povući veze u Ustavnom sudu.

“Igrat će na sve što bi moglo spasiti njihovu kožu. Ne prezaju ni pred čim. Očekujem pritisak Plenkovića preko Vladimira Šeksa na Šeksovog kuma u Ustavnom sudu da se referendum ne odvije.”, rekao je, a na pitanje zar stvarno misli da je veza kuma toliko jaka, istaknio je: ‘ako igdje kumska veza funkcionira, to je Hrvatska’

Na pitanje novinara ima li dokaze za optužbe, kazao je da to nisu optužbe nego sumnje i “osjećaj” te dodao kako je parola ‘instuticije trebaju raditi svoj posao’ fraza koji ponavljaju i HDZ i Milan Bandić, “a vidimo kako to funkcionira”.

‘Dopustite mi da imamo dozu sumnje’

“Kada vidite kako Hrvatska funkcionira, kako je pravda za neke na dugom štapu, kako deset godina i više nemamo pravosudnih ljekova za krađu HDZ-a u slučaju Fimi media, dopustite mi, kao i većini građana, da imamo dozu sumnje u institucije koje bi trebale štititi moja prava. Ukoliko HDZ koristi sve moguće institucije da bi vladao zemljom s 22 posto podrške, jasno je da će učiniti sve da spriječi referendum pa ako bud potrebno, koristeći veze iz devedesetih – to nije optužba, to je osjećaj – nadam se da će me Ustavni sud demantirati”, kazao je Maras, zabilježile su kamere N1.