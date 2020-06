MARAS BI PREMIJERA SMJESTIO U SAMOIZOLACIJU: ‘Barem dok dva, tri testa ne potvrde da nije zaražen. A on trči okolo, vodi kampanju’

‘On vodi kampanju, umjesto da bude u samoizolaciji barem dok dva, tri testa ne potvrde da nije zaražen’

SDP-ov Gordan Maras rekao je za N1 da je ponašanje premijera Andreja Plenkovića krajnje neodgovorno i nedopustivo te da bi DIP trebao spriječiti HDZ u zloupotrebljavanju epidemije na izborima. “Da je premijer Plenković odgovorna osoba, on bi bio u samoizolaciji. Vidjeli ste da je bio u kontaktu sa zaraženim osobama. Pa to je nešto nedopustivo! On vodi kampanju, umjesto da bude u samoizolaciji barem dok dva, tri testa ne potvrde da nije zaražen“, kazao je Maras u N1 studiju.

Podsjetio je da je su u samoizolaciju svojedobno odlazili i drugi državnici, poput kanadskog premijera Justina Trudeaua, čim bi došli u kontakt s osobama koje su evidentno zaražene. “Ali ne, naš premijer trči okolo, vodi kampanju“, kaže Maras.

Voditeljica ga je podsjetila da se premijer Plenković poziva na to da je HZJZ rekao da on nije bio u bliskom kontaktu sa zaraženim. “Mislite HDZ-ovci…“, istaknuo je stranačku pripadnost ljudi iz vrha HZJZ-a Maras.

Izbori nisu upitni

Maras ne vidi kako bi bilo moguće da se izbori odgode. “Ali očekujem od DIP-a da omogući svim hrvatskim građanima da glasaju sigurno“, dodao je. Rekao je da je vrlo sporno ugrožavanje tisuća ljudi u biračkim odborima, pa i glasača, kao i poruke, kako je rekao, da neki ljudi neće moći glasati.

„Kada će DIP onemogućiti predizborni stožer, ne krizni epidemijski, nego predizborni stožer, da koristi državne resurse i vodi svoju kampanju? Kada će prestati presice držati ministar Božinović i ministar Beroš, po nekoliko puta dnevno, dakle kandidati HDZ-a, prvi u jedinici 6 i prvi u jedinici 10 govore kako je HDZ uspješan u suzbijanju epidemije?“, upitao se Maras.

Maras je ustvrdio da “HDZ na najprizemniji način iskorištava ovu krizu u Hrvatskoj; prvo da smanji izlaznost na izbore i drugo da reklamira svoju kampanju“.

Najaktivniji zastupnik

Iako je u posljednjem sazivu Sabora bio najaktivniji, neobično je da je Maras dobio tek šesto mjesto kao kandidat na listi Restart koalicije u svojoj izbornoj jedinici. “Bio sam najaktivniji zastupnik SDP-a. Kandidat sam broj šest u 1. Izbornoj jedinici u gradu Zagrebu. To je bio prijedlog predsjednika stranke, to je Glavni odbor usvojio“, kazao je i dodao da “ljudi znaju da je bio najaktivniji zastupnik i ako im je u cilju da im opet bude zastupnik, onda će ga preferencijalno birati“.

Na inizistiranje voditeljice N1 da objasni kakvu poruku šalje SDP ako najaktivniji zastupnik dobiva tek šesto mjesto na listi, Maras je rekao da tu “nema što dodati“. “Poruka je takva kakva jest. Mogu samo pozvati Zagrepčanke i Zagrepčane, tu spada i jedan dio okolice, da glasaju za mene…“

HDZ kao ‘inkubator korupcije’

Maras ne smatra da je problem to što je SDP u anketama imao nešto bolji rezultat sam, nego što je sada slučaj s Restart koalicijom. Rekao je da je bitno samo to da građani imaju alternativu sadašnjim HDZ-ovim vlastima. Pozvao je birače da glasaju za HDZ ako smatraju da je stanje u zemlji sada dobro, da se nacija dobro nosi s epidemijom, da je raspuštanje Sabora bilo u redu prije nego što se zakonski pomoglo Zagrebu nakon potresa.

„Ako ne želite gledati Škoru i ove ‘brojače maternica’ koji su sad dominirali po medijima, dajte glas Restart koaliciji. Vidimo da nas ovi nazadnjaci žele vratiti unazad. Ako nakon izbora budemo imali koaliciju Škore i HDZ-a, upravo će se to dogoditi“, smatra Maras.

Ne smatra da je SDP odgovoran zbog prebjega iz SDP-ove koalicije HDZ-ovoj većini u Saboru. “Ja da sam Andrej Plenković, nikada se ne bih doveo u poziciju da mi većinu čine ikakvi ‘žetončići’. Da li bi oni uopće bili u prilici da to Andreju Plenkoviću nije odgovaralo? Ne da ih je on prihvatio, on ih je dozvao. Ja kao premijer ne bih nikada prihvatio da me HNS podrži prevarom birača. HDZ je u Hrvatskoj inkubator korupcije i na lokalnoj i na državnoj razini.“

