MARAS BANDIĆA I PLENKOVIĆA PROZVAO ZA POLITIČKU TRGOVINU: ‘Bandić bi premijeru trebao biti posebni savjetnik za korupciju ili ministar pravosuđa’

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras izjavio je u ponedjeljak kako očekuje da, s obzirom na to da Milan Bandić sada ima više zastupnika od HNS-a, “premijer Andrej Plenković napravi određena preslagivanja budući da je na djelu politička trgovina“.

„Predložio bih mu da posebnim savjetnikom za pitanja korupcije i transparentnosti u javnoj upravi imenuje upravo gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. To bi bio logičan slijed događaja, s obzirom na to da objeručke prihvaća kako Bandić djeluje i kao gradonačelnik i kao političar. Ako ne za to, mogao bi i za ministra pravosuđa i mislim da bi to sigurno pokazalo pravo lice vladajuće koalicije i europske politike koju zastupa gospodin Plenković”, poručio je Maras.

Dodao je kako bi to građanima pokazalo kako naš premijer poima da se treba odgovorno ponašati prema javnom novcu.

“Dečki koji upravljaju Hrvatskom su, ruku pod ruku, Andrej Plenković i Milan Bandić. Nadam se da je Plenković ponosan na svog strateškog partnera. Oni negdje po skrivećki vjerojatno dogovaraju – ja tebi političkom trgovinom zastupnike, a ti meni mir da se osjećam sigurno bez obzira na to što svi vide kako upravljam javnim novcem. Pitam premijera je li ponosan što mu je Bandić strateški partner?”, istaknuo je Maras.

Doduše, dodao je, nakon Ivana Vrdoljaka sam mislio da ne može izabrati goreg strateškog partnera, ali evo, Plenković nas svakim novim potezom ponešto iznenadi.

Prebjezi iz SDP-a

S obzirom na to da u subotu nije uspio opoziv predsjednika SDP-a Davora Bernardića, na pitanje očekuje li da će biti još SDP-ovaca koji će ojačati Bandićev klub, Maras je odgovorio da “ne očekuje da svatko tko je SDP-ovac ide bilo gdje, nego da ostane u SDP-u i bori se za SDP“.

„Nelogično mi je da oni koji očekuju raspravu o stranci u stranci tu raspravu onemogućuju. Ako se želi rasprava u stranci, onda treba svaku točku dnevnog reda staviti na raspravu, nemoguće je raspravljati o stranci u stranci ako ne daš da se raspravlja u stranci“, kritizirao je Maras propali pokušaj da se na sjednicu Glavnog odbora uvrsti točka o opozivu Bernardića.

Beljakov bijeg i izbori za EU

Najavu da će HSS na izbore za Europski parlament izaći kao dio Amsterdamske koalicije, Maras je popratio riječima da mu je žao kada SDP gubi partnere. “Krešo Beljak je procijenio da je to neka nova mogućnost da se stvori novi pool i opcija u Hrvatskoj. Volio bih da SDP okuplja što veću koaliciju, da se postavi na način da je alternativa HDZ-u. Ali kako ja nisam predsjednik stranke, onda je to pitanje za predsjednika stranke“, poručio je.

Dodao je kako izgleda da će SDP na izbore samostalno, no „ne bi bilo loše da SDP okuplja, a ne da se drugi okupljaju kao neka alternativa SDP-u“.

Istaknuo je i da je „bio protiv koalicije s HNS-om i prije izbora 2015., jer je svjestan kako su bili nekorektni u nekim situacijama dok je bio ministar“.

Što se tiče Beljaka i Vrdoljaka, to je nebo i zemlja, ja Beljaku vjerujem, a Vrdoljaku ne vjerujem ništa, zaključio je Maras.