MARAKEŠKI SPORAZUM IZAZVAO SUKOB KOLINDE I PLENKOVIĆA: Sve je krenulo nakon Karamarkovog susreta s dvojicom desničara u kafiću?

O Marakeškom sporazumu o migracijama se, nakon objave Bujanca, prepiru Vlada i predsjednica

Velimir Bujanec, čovjek koji je ljubav prostitutke plaćao kokainom, poznat i kao desničarski TV voditelj, ovog je tjedna vrlo uzbuđeno objavio kako mu je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović potvrdila da neće potpisati tzv. Marakeški sporazum, odnosno, UN-ov Globalni sporazum za za sigurne, uredne i regularne migracije.

“Apsolutno je razumljiva vaša zabrinutost vezano uz ilegalne migracije i ‘Marakeški sporazum’ međutim, u ovom slučaju nije riječ ni o kakvom prihvatu ilegalnih migranata, niti je Ured predsjednice u bilo kojem obliku uključen u pregovore o Deklaraciji, te vas u smislu pojedinosti možemo uputiti na resorno Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koje je nositelj svih aktivnosti… Budite sigurni da neću potpisati ‘Marakeški sporazum…”, napisao je Ured predsjednice Bujancu.

No, predsjednica taj sporazum niti ne bi trebala potpisati, za Globalni sporazum je u Hrvatskoj nadležna Vlada koja će donijeti akt o njegovu prihvaćanju, ako se odluči na to. Ipak, cijela je situacija prerasla u otvoreno medijsko prepucavanje Vlade i predsjednice.

ČOVJEK KOJI JE KOKAINOM PLAĆAO PROSTITUTKU LIKUJE, ALI NIKOME NIJE JASNO ZAŠTO: Misli da mu je predsjednica nešto otkrila, ali…

Karamarkov sastanak

Novinar N1 televizije, Hrvoje Krešić, tvitnuo je nekoliko zanimljivih detalja vezanih za Marakeški sporazum. Tako je podsjetio da je temu pokušao potaknuti Hrvoje Zekanović iz HRAST-a koji je predsjednicu nedavno pozvao da sporazum ne potpiše te dodao kako bi on rado stavio vojsku na granice.

Nekoliko dana kasnije, Hrvoje Zekanović se susreo s Ladislavom Ilčićem i Tomislavom Karamarkom u jednom kafiću, objavio je Krešić uz dodatak fotografija tog sastanka. Nakon toga je došla spomenuta Bujančeva pobjedonosna objava na Facebooku.

“Tko tu koga, s kim i zašto – you do the math”, zaključio je Krešić

Vezano uz @KolindaGK te njenu poruku Velimiru Bujanecu – čovjeku koji joj je bio svečani uzvanik na inauguraciji – da neće potpisati UN-ov Globalni sporazum u Marakešu, evo par zanimljivih detalja i novih informacija u tvitovima koji slijede #n1info — Hrvoje Kresic (@hkresic) November 2, 2018

Par dana poslije tog neuspješnog pokušaja nametanja teme u jednom su se zagrebačkom kafiću sreli Hrvoje Zekanović, Ladislav Ilčić i Tomislav Karamarko, što ove dvije fotografije prilično jasno pokazuju #n1info pic.twitter.com/DGbGGdKIOw — Hrvoje Kresic (@hkresic) November 2, 2018

Dan nakon objave na @facebook “Marakeski sporazum” tema je naslovnica nacionalnih dnevnih listova, MVEP saziva konferenciju za medije (sto je FAKAT rijetkost), a @AndrejPlenkovic je – sasvim prigodno – izvan #Hrvatska. Tko tu koga, s kim i zašto – you do the math :)#n1info — Hrvoje Kresic (@hkresic) November 2, 2018

Premijer Andrej Plenković boravi u Kini, a od tamo je kazao kako je Grabar Kitarović imala namjeru sudjelovati na sastanku u Marakešu, a i Ministarstvo vanjskih poslova kazalo je kako je iznenađeno odlukom da predsjednica neće ići u Marakeš.

No, predsjednica ih je brzo demantirala i to sasvim otvoreno. Ured predsjednice je priopćio kako je Grabar Kitarović u nedavnom obraćanju na općoj skupštini UN-a pozdravila završetak pregovora o ovom sporazuma, te najavila sudjelovanje na konferenciju u Marakešu u prosincu. Međutim, onda je promijenila odluku i javila Ministarstvu.

ODLUKA GRABAR-KITAROVIĆ NEOBIČNA JE I MINISTARSTVU: ‘Iznenađeni smo da predsjednica neće ići u Marakeš’

OGLASIO SE URED PREDSJEDNICE: ‘Obavijestila je Ministarstvo da neće ići u Marakeš, njezin stav o pitanju migracija je javno izrečen’

‘Odluka je službenim putem prenesena ministarstvu’

“U međuvremenu, Predsjednica Republike donijela je odluku da neće sudjelovati na navedenoj konferenciji, koja je službenim putem prenesena Ministarstvu vanjskih i europskih poslova”, napisali su.

“Nadalje, stav Predsjednice Republike o pitanju migracija više puta javno je izrečen i objavljen. Predsjednica Republike pitanje migracija smatra dugoročnim pitanjem koje zahtijeva zajednički pristup usmjeren na sam izvor ljudskih migracija te se zalaže za nastavak rješavanja temeljnih uzroka, a da se pritom traže održiva i trajna rješenja za sukobe i krize, te usmjeravanje napora prema stabilizaciji stanja”, stoji u priopćenju.

Čini se kako je tako otvoren novi front sukoba između predsjednice i premijera.

Sporazum se zapravo službeno ne potpisuje

Marakeški sporazum zapravo je katalog mjera pod nazivom Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama koji je nastao pod okriljem UN-a. Proces sastavljanja toga dokumenta počeo je usvajanjem Njujorške deklaracije o izbjeglicama i migrantima iz 2016. koju su prihvatile 193 zemlje članice UN-a, među njima RH.

Dokument se u Marakešu u prosincu neće službeno potpisivati nego će na konferenciji šefova država i vlada dobiti političku podršku.