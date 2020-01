MARA TOMAŠEVIĆ: ‘Kroz ovo suđenje shvatila sam koliko se ljudi boje Alojza. Najviše me boli što nemam podršku djece’

Mara Tomašević, supruga požeško-slavonskog župana koji je nepravomoćno osuđen na 10 mjeseci zatvora uvjetno ispričala je što je bio uzrok tome da prijavi supruga za obiteljsko nasilje i kako su na to reagirali njeni najbliži

Supruga nasilnog požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića istupila je u medije nekoliko dana nakon nepravomoćne presude kojom je dobio uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora te nije smijenjen s funkcije. Mara Tomašević je prije nekoliko godina započela dugotrajnu i iscrpljujuću sudsku bitku, nakon što je iscrpila sva druga sredstva i dobila odbijenicu premijera Andreja Plenkovića, čije je stranke član njen suprug.

“Napisala sam mu da ga maknu, neka se dogovore u četiri oka, da nitko ništa ne zna. U međuvremenu su bili izbori i moj suprug je bio dobar kandidat, i naravno da je Plenković to prešutio. Kad sam vidjela da neće reagirati HDZ, odlučila sam sve dati novinarima. Što se tiče SMS-ova koje sam pisala suprugu, priznajem da se nekih i stidim, ali one su izraz očajne, prevarene i postiđene žene”, rekla je tihim glasom za 24sata Mara Tomašević.

PRIJETIO JOJ JE DA ĆE JOJ RASPARATI GRKLJAN: ‘Prvi šamar dobila sam na maturalcu, udario me pred svim profesorima i učenicima’

Tukao ju od maturalne večeri

Priznaje kako joj je žao što ga nije napustila nakon prvog udarca. Taj se udarac dogodio na maturalnoj večeri, dok je ona još bila maloljetna. No, ostala je s njime donedavno trpeći njegove uvrede i udarce. Sve je to ostavilo traga na njoj, a na kraju ju je dotukao preljubom.

“U meni je jednog dana pukao film zbog preljuba, zbog toga sam mu rekla da ću ga uništiti. To što me često tukao tijekom cijelog našeg zajedničkog života, prvi put me udario na našoj maturalnoj zabavi… Vjerojatno ga ne bih zbog toga nikad prijavila. Ne bih skupila hrabrosti. Trpjela bih te udarce i sva poniženja koja mi je znao pričiniti, ali preljub i njegovo negiranje veze s drugom ženom prelilo je čašu. Naša kći ima 35 godina, on je ušao u vezu s mlađom od nje, mislim pet ili šest godina… Za sve imam dokaze i ona je bila najčešći povod naših svađa”, tvrdi Tomašević.

Iskoristio i unučad za obranu na sudu

Govori kako je poludio nakon što je otkrila da ju vara. Govorio joj je da je luđakinja i da se ide liječiti. Kaže da je čitala njihove poruke i sretala ih zajedno u automobilu. No, osim što ju je, kaže, varao, boli je i to što su joj djeca okrenula leđa.

“Kroz sve ove mjesece i godine, koliko je trajalo ovo suđenje, shvatila sam tko su mi istinski prijatelji i koliko se ljudi boje njegova utjecaja. Ono što me najviše boli je što mi je izostala podrška moje djece. Shvaćam na neki način i njih, otac im je i sigurno ga vole, isto kao i ja. Znali su za puno toga što mi je činio i kako se ponašao prema meni, pa i za udarce koje sam primala. Saznali su i za preljub, ali su, nažalost, zažmirili na to. Očito misle da je to njemu dopušteno. Ne znam kako bi se tek odnosili da sam nešto takvo učinila ja. Meni, kao kršćanki, nikad nije palo ni na pamet da ga prevarim. Iskreno, i na samu pomisao bilo me je strah od onoga što bi mi učinio. Definitivno to ne bih nikad uradila. Teško mi je i to što je iskoristio i našu unučad, kad je na sudu čitao pismo našeg unuka. Došle su mi suze na oči, bilo mi ga je u jednom trenutku žao, koliko je ispao bijedan, kako se samo lovio za slamku spasa. No nije mu to pomoglo”, iskreno će Tomašević.

Nerado priča o strašnim trenucima iz svog života, kao i o kazni, o kojoj, dodaje, ne želi više razmišljati. Umjesto djece, podršku joj daju ljudi iz cijele Hrvatske. Žene sa sličnim problemima je zovu i pitaju za savjet. Ipak, dokazala je da su takvi, poput njenog supruga, dodirljivi, a da sustav ne štiti dovoljno žrtve obiteljskog nasilja. Ipak je nasilnik i dalje požeško-slavonski župan.

