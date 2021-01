MANOLIĆ SE POŽALIO: ‘Čini se da neću moći slaviti ni 101. Mislim da će i dalje biti zabranjeno skupovi od 100 ljudi i više’

Stogodišnji Manolić tvrdi da je 2020. bila najgora u posljednjih 50 godina, a osim pandemije, potresa i krize koje smo svi osjetili, njega su prošle godine zadesile i životne tragedije

Najdugovječniji hrvatski političar, bivši premijer Josip Manolić rekapitulirao je 2020. godinu. Iako je godina zbog epidemije koronavirusa i ekonomske krize svima bila loša, on je doživio i nekoliko osobnih tragedija. U kolovozu je preminula njegova druga supruga Mirjana Ribarić, u prosincu su ga razljutili napisi o ponovnoj ženidbi, a na njegov 100. rođendan, kojeg nije mogao proslaviti kako je naumio zbog koronavirusa, Zagreb je zatresao snažan potres. Zbog toga kaže da je 2020. bila najgora u posljednjih 50 godina.

Koronavirus mu sve poremetio

Ipak, najteže mu je pala izoliranost zbog epidemije koronavirusa. Zdravo jede, rijetko izlazi, a ograničio je i posjete, što mu teško pada. “To je sad najveća stega. Zatvoreni su kafići, što je apsurd. Oni su sad glavna žrtva korone. Mislim da se tu malo pretjeralo, trebalo je imati više razumijevanja. Ako poslužuju kavu na benzinskoj pumpi, mogu i u kafićima, samo je na vrijeme trebalo uvesti reda”,rekao je Manolić i dodao da će se cijepiti: “Čim bude mogućnosti, ja ću se cijepiti. Svaki normalan čovjek koji ima minimalna znanja o medicini dobro zna da je to potrebno.”

Koronavirus mu je poremetio planove za proslavu okruglog jubileja – 100. rođendana. Čak dvaput je odgađao proslavu, a čini se kako će odgoditi i proslavu 101. rođendana. “Trebao sam slaviti 100. rođendan, ali sam ga morao odgoditi u dva navrata. Nisam htio nikoga ugroziti. To bi bilo neodgovorno. Slavlje mi je spriječio i zagrebački potres. Čini se da neću moći proslaviti ni 101. rođendan. Mislim da će i dalje biti zabranjeni skupovi od 100 i više ljudi”, rekao je Manolić za 24sata i priznao kako mu je žao zbog odgode: “To je ipak moja simbolika. Svima kojima sam čestitao Novu godinu potpisao sam se sa ‘stogodišnjak’.”

‘Sad sve dolazi na naplatu’

Redovito prati i zbivanja oko nedavnih potresa na Baniji. S ponosom se pohvalio time što na razorenim područjima volontiraju njegovi unuk i praunuk. “Važno je sad pokazati solidarnost i pomoći ljudima kojima je potrebno”, naglasio je.

Dodao je kako ga je zagrebački potres na njegov rođendan ipak šokirao. No, ne može se pomiriti s posljedicama potresa na Baniji.

“Svjedočio sam potresu u Skoplju i tad se naša aktiva angažirala u saniranju posljedica. Tad su najviše stradale stare građevine. To se sad dogodilo i centru Petrinje i kućama koje nisu napravljene od kvalitetnog materijala. Sad dolazi na naplatu to što se štedjelo na materijalima. Odgovornost postoji, bez obzira na to kakve će posljedice biti. Svaki građevinar koji nije bio dosljedan u gradnji na svoj način nosi jednu savjest na sebi koja će ga pratiti dok je živ. Nakon potresa u Skoplju donesen je niz zakona i propisa koji su regulirali gradnju. Od tada su sve zgrade građene od armiranog betona i čelika. Tako treba i nastaviti”, zaključio je 100-godišnji Manolić.

