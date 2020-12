MANOLIĆ NAKON NAPISA O NJEGOVOJ ŽENIDBI: ‘To je laž. Oni ne shvaćaju da čovjek ne može u isto vrijeme žalovati i veseliti se’

Najstariji hrvatski političar istaknuo je kako mu i nadolazeći božićni i novogodišnji blagdani teško padaju zbog smrti supruge iako će ih provesti u krugu svoje obitelji

Najstariji živući hrvatski političar, Josip Manolić (100) ušao je u drugo stoljeće života, ali to se ni ne osjeti, jer još i dalje lucidno prati i komentira sva dnevna zbivanja. Tako se i razljutio na napise u nekim medijima kako se oženio po treći puta i to svega četiri mjeseca nakon što je zbog bolesti preminula njegova druga supruga 64-godišnja Mirjana Ribarić.

“To je laž. To nije dobronamjerno. To je zlonamjerno objavljeno. Taj koji je to pustio u javnost ne samo da ne poštuje sredinu u kojoj živimo, on ne shvaća da se ovakve vijesti ne mogu širiti u sredini koja priznaje jedan civilizacijski odnos među ljudima. Ti ljudi koji to pišu i objavljuju očito ne mogu shvatiti da čovjek ne može u isto vrijeme žalovati i veseliti se. To nije bila samo podvala prema meni nego nepoštovanje moje obitelji i čitave okoline u kojoj živimo”, vidno je ogorčen i razočaran Manolić.

Dodao je i kako bi njegova obitelj jednako reagirala. “Nije još do svih doprlo, ali svi će reagirati na isti način i isto reći što i ja. Mislim da to ne služi na čast niti novinaru koji je to napisao, a niti medijima koji su to prihvatili i objavili”, ustvrdio je.

Posebno teška godina

Manoliću je ovo bila posebno teška godina. Umrla mu je druga supruga, potres u Zagrebu ga je potresao, a i doživio je drugu pandemiju, naime, rođen je u vrijeme kada je španjolska gripa počela jenjavati. Sada se još bliže božićni i novogodišnji blagdani koji mu zbog svega teško padaju, pa je za 24sata otvorio dušu.

“U ovakvim situacijama kad se osjećate dosta usamljeni, onda praznici i svetkovine dosta negativno na vas djeluju. Bacaju vas u jednu depresiju koja vam je nametnuta od okoline. Oni koji nisu opterećeni problemom kakav ja imam, koji nisu u žalosti za suprugom, drugačije doživljavaju blagdane. Vesele im se i zabavljaju se”, iskreno će Manolić.

U krugu obitelji

Iako je obitelj uz njega, on se osjeća usamljeno. Ipak, proslavit će blagdane u krugu najmilijih. “Živim s kćeri, koja se brine o meni i kuha mi svaki dan. Dolaze mi i unuci i pomažu koliko mogu. Nikakvi restorani i slavlja ne dolaze u obzir. Bit ću kod kuće s obitelji i tako bi bilo i da nema svih ovih mjera”, rekao je ovaj vitalni stogodišnjak.

Budno prati i situaciju s koronavirusom. Potvrdio je da će se i on cijepiti, doduše ne pred kamerama, kada cjepivo dođe u Hrvatsku. “Prihvatit ću sve što nalaže i predlaže struka u ovoj situaciji kad prijeti opasnost za koju ne znate u cijelosti gdje je ni kad će završiti”, zaključio je.