MANJINAC KOJI TRENUTNO OSIGURAVA MANDAT VLADE NAJAVIO NOVU KRIZU: ‘Plenković ima samo jedan izbor’

‘Da, ako se ne nađe rješenje, ministrica Divjak neće imati nikakav drugi izbor osim ostavke, što bi moglo dovesti do krize koalicije, jer će ju HNS i dio nacionalnih manjina podržati.’

Dio zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, koji danas čine vladajuću većinu i osiguravaju mandat Vlade premijera Andreja Plenkovića, podržat će HNS i ministricu Blaženku Divjak u sukobima za izbor voditelja ekspertne komisije obrazovne reforme.

DIVJAK NE ŽELI PRIHVATITI GLUNČIĆA ZA VODITELJA EKSPERTNE SKUPINE: Štromar joj daje potporu, tvrdi da HNS neće iz Vlade

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zastupnik talijanske manjine Furio Radin otvoreno najavljuje kako je moguća kriza Vlade ako se ne postigne dogovor o kandidatu koji će zadovoljavati potrebne uvjete.



Hoćete li podržati ministricu Divjak u nastojanju da reformu ne vode konzervativni eksperti, te je li moguće da ministrica napusti dužnost?

‘Glunčić nije dobar izbor’

“Da, ako se ne nađe rješenje, ministrica Divjak neće imati nikakav drugi izbor osim ostavke, što bi moglo dovesti do krize koalicije, jer će ju HNS i dio nacionalnih manjina podržati. Osoba koja će voditi eksperimentalni dio kurikularne reforme, a i reformu uopće, mora biti stručnjak i motiviran za uspjeh ovog projekta. Ne poznajem osobno kandidata Matka Glunčića, ali čini mi se da to nije dobar izbor. Tri su razloga: kao državni tajnik kočio je reformu iz konzervativnih pozicija, u sukobu je s ministricom Divjak, što u najmanju ruku nije produktivno, i imao je nesretne izjave o manjinama i osobama s posebnim potrebama”, objasnio je Radin te dodao kako bi Matko Glunčić trebao raditi neki drugi posao. “Odgovoran dužnosnik, niti u zabuni ne može reći ono što je on izjavio, niti to misliti”, dodao je

“Jedini je mogući ishod, po mom mišljenju, konsenzualni izbor nekog drugog kandidata, kojeg podržavaju svi članovi koalicije, a po mogućnosti i oporba. Kurikularna reforma je presudna za sve jer ona je usmjerena prema budućnosti i treba pokazatelj da društvo ide naprijed, biti progresivno, a ne natrag u konzervativnu močvaru. Nepotrebno je reći da imam povjerenje u Plenkovićevu sposobnost da nađe rješenje, unatoč unutarstranačkih i vanjskih pritisaka. Vidjet ćemo”, rekao je Radin za Novi list.