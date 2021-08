Manje radnih dana, a plaća ista. Znamo, zvuči kao znanstvena fantastika, ali doista je među poslodavcima diljem svijeta počelo testiranje četverodnevnog radnog tjedna.

Model se temelji na pretpostavci da će produktivnost time rasti, a sličan je koncept još 2018. godine uvela i jedna zagrebačka tvrtka, piše portal Dnevnik.hr, pa prenosi u nastavku iskustva voditelja odjela za financijske analize Dominika Petaka.

“Bio nam je problem uskladiti to s radnim vremenom drugih institucija, ali šefica je doskočila tome i predložila da zaposlenici, ako to žele i ako im to tako odgovara, sami izaberu da si uzmu jedan dan slobodnog. Većinom ljudi uzmu petak, ali moguće je uzeti bilo koji dan u tjednu. Taj dan ne rade, a ostale dane odrade po deset sati”, kazao je i dodao:

“Svima odgovara veća sloboda, veća fleksibilnost radi rješavanja privatnih obaveza ili radi odmora koji dobivaju, ali uglavnom produktivnost je čak i nešto veća baš radi toga što postoji dan više za odmor", kazao je.

Uspio eksperiment na Islandu

Zanimljivo, piše Dnevnik, četiri godine trajao je eksperiment na Islandu gdje je skupina radnika dobila ponudu da rade četiri dana u tjednu za isti novac. Produktivnost se povećala, a stres smanjio.

“U početku se trebalo naviknuti da malo bolje planiramo što ćemo i kako ćemo. No, puno je lakše tako raditi upravo radi fleksibilnosti koja ljudima pomaže i oko odmora, ali i oko rješavanja tih privatnih obaveza”, prokomentirao je Petak.