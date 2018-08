MANDŽO SE DIRLJIVOM PORUKOM OPROSTIO OD ČARLIJA: ‘Nakon pobjeda i poraza naša posljednja uspomena je srebrna medalja’

Čarli, bilo mi je zadovoljstvo dijeliti svlačionicu s tobom, a posebno me raduje što će nakon svih pobjeda i poraza naša posljednja zajednička uspomena iz reprezentacije biti srebrna medalja i ono nevjerojatno slavlje nakon povratka u Hrvatsku. Hvala na svemu i sretno dalje!🇭🇷💪🏻 #HvalaČarli @corlukav05_14

A post shared by Mario Mandžukić MM 17 (@mariomandzukic_official) on Aug 12, 2018 at 6:04am PDT