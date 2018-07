MANDŽINA PROFESORICA: ‘Imao je trojku iz tjelesnog, a ja sam mu rekla neka se prihvati škole jer se ne rađa svaki dan Ivica Olić’

‘Sjećam se jedne zgode s njim. Tamo negdje na kraju, u trećem razredu, nije izvršio nekakvu obavezu i ja sam se malo naljutila i rekla mu: ‘Slušaj ti Mario, izvoliš ti završiti to zanimanje, ne rađa se Ivica Olić svaki dan’. Ivica Olić je iz naše županije i u to vrijeme je bio na vrhuncu. Prošlo je par godina i Mario je igrao u reprezentaciji. Baš me demantirao’, ispričala je Marijeva profesorica.

Da nije nogometaš Mario Mandžukić vjerojatno bi bio keramičar, jer naime uz to što se “bavio loptom” Mario je završio keramičarski smjer u Obrtničkoj školi u svom Slavonskom Brodu. Rado ga se ondje danas sjeća i ravnateljica Anita Holub koja ga itekako hvali, ali i Katica Raić Stojanović koja je Mandži predavala strukovne predmete, piše 100 posto.

Ona kaže kako se od početka vidjelo da je Mandžukićeva koncentracija negdje drugdje, a ne u školi te da mu je nogomet najvažnija stvar. No, ističe da je svoje obveze rješavao korektno jer je znao da mora. Na nju je ostavio pozitivan dojam.

“Nikada s njim nisam imala problema. Sjećam se jedne zgode s njim. Tamo negdje na kraju, u trećem razredu, nije izvršio nekakvu obavezu i ja sam se malo naljutila i rekla mu: ‘Slušaj ti Mario, izvoliš ti završiti to zanimanje, ne rađa se Ivica Olić svaki dan’. Ivica Olić je iz naše županije i u to vrijeme je bio na vrhuncu. Prošlo je par godina i Mario je igrao u reprezentaciji.

Baš me demantirao, ali to mi je ostalo kao jedna zanimljiva crtica. Nismo mislili u to vrijeme da će otići tako daleko. A čak i ovo kad sam mu rekla za Olića i obaveze, on je to ispoštivao i odradio ono što smo se dogovorili da mora zbog neke ocjene.”, prisjetila se profesorica za 100posto.

Profesor koji nije prepoznao talent

Pritom je dodala kako je Mario imao trojku iz tjelesnog, a profesora koji mu je tada predavao, a danas je u mirovini, zezali su kasnije da nije prepoznao talent koji mu je bio pred nosom.

No, Mario nije zamjerio kritike profesorici. Štoviše, nekoliko godina nakon toga došao je u školu i počastio profesore te je i njoj donio bombonijeru. Štoviše, podsjeća ona, Mandžukić nikad ne zaboravlja odakle i uvijek pomaže svom gradu, koliko kroz humanitarne akcije tako i na druge načine.