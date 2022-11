Europski sud za ljudska prava sinoć je obavijestio odvjetnike Zdravka Mamića da je uzeo u razmatranje cijeli slučaj, što obrana smatra pobjedom jer obično veliku većinu slučajeva sud odbaci. Danas.hr prenosi da je Mamićeva odvjetnica Lidija Horvat rekla:

"Ovo je jako veliki korak za Zdravka Mamića i cjelokupni postupak koji će se voditi dalje voditi pred Europskim sudom. Znamo da preko 90 posto slučajeva ne prođe prvu trijažu, da bude odbačeno odmah po zaprimanju, to znači da je Europski sud preispitao sve uvjete početne dopuštenosti, ali i puno više od toga. To znači da će pitanja, koja je komunicirao sa strankama, uzeti u meritorno razmatranje. Jako smo zadovoljnih i ovo je više od očekivanog - sve što smo naveli u tužbi, prihvaćeno je i poslano na očitovanje Vladi", rekla je odvjetnica te pojasnila kako to znači da Mamić smatra da mu je sudio pristrani sud:

"Da mu je sudio pristrani sud koji nije ovisan, razloge znamo. Da je optužbu zastupao neovlašteni tužitelj, da je podnositelj bio neovlašteno udaljen iz sudnice i zgrade suda, a posljednje da su izjave najviših državnih dužnosnika potencijalno mogle utjecati na pravičnost postupka."

Obnova kaznenog postupka ako presuda padne

Na pitanje, što će se dogoditi ako presuda padne, odvjetnica kaže: "S obzirom na to da je predmet komuniciran s osnove članka 6. Konvencije, a to je pravo na pravično suđenje, on gotovo uvijek dovodi do obnove kaznenog postupka. To znači da cijeli kazneni postupak mora početi iznova pred drugim sudskim vijećem i drugim sudom. Također uzet će se u novo razmatranje oduzimanje značajne imovinske koristi."

Drugim riječima, to potencijalno znači da bi se Mamiću vratile nekretnine i novac.

Pojasnila je da sud ima novu strategiju - ne rješavati više toliko količinske zahtjeve, koliko one koji su najvažniji za razvoj prakse i za utjecaj na države članice: "U te impact cases, ili slučajeve od najvećeg značaja, ispod jedan posto svih slučajeva ušlo je u to. Znači da će se razmatrati najvažniji slučaj, ali i najurgentniji slučaj".

Na pitanje, kako je reagirao Mamić na tu vijest, rekla je: "On je više nego zadovoljan."