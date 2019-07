MAMIĆ VJEROJATNO NEĆE BITI IZRUČEN HRVATSKOJ: Tužitelji BiH naglasili su kako to ne bi bilo po zakonu

Mamić je prošle godine u drugome predmetu u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama

Mali su izgledi da će bivši Dinamov čelnik Zdravko Mamić biti izručen Hrvatskoj iz Bosne i Hercegovine, nakon što su tužitelji susjedne države u utorak u Sarajevu istaknuli da to ne bi bilo zakonito.

Na sudu u Sarajevu održano je ročište o izručenju Mamića Hrvatskoj gdje je optužen da je zajedno s ostalim osumnjičenima oštetio Dinamo za oko 200 milijuna kuna.

Sud bi odluku o izručenju trebao donijeti u sljedećih desetak dana, rekao je Mamićev odvjetnik, a zadnju riječ o zahtjevu Hrvatske ima ministar pravde BiH Josip Grubeša.

Mamić, koji je pobjegao u BiH i boravi u Međugorju, po izlasku iz suda nije davao izjave. No na ročištu se, kao i njegov bosanskohercegovački odvjetnik Zdravko Rajić, usprotivio izručenju.

U BiH ono za što ga se tereti ne spada u kaznena djela

Sličnog je stajališta bila i tužiteljica Gordana Bosiljčić. “Uvjet da (Mamić) bude izručen stranoj državi jest da kazneno djelo za koje ga se tereti mora biti propisano kao kazneno djelo u BiH, što nije slučaj ni s kaznenim zakonom Federacije BiH, ni Republike Srpske ili Brčko distrikta”, istaknula je.

Problematizirala je i samu optužnicu koja je potvrđena pred Županijskim sudom u Osijeku, navodeći da se sav sadržaj odnosi na eventualne buduće transfere igrača.

Tužiteljica Bosiljčić je pojasnila kako je od 32 kaznena djela koja su obuhvaćena optužnicom, samo sedam navodno počinjeno nakon potpisanog Ugovora o izručenju državljana BiH i Hrvatske.

Po članu 40. Zakona o međunarodno-pravnoj pomoći jasno je da BiH ne izručuje svoje državljane i da se taj ugovor ne može retroaktivno primjenjivati, ustvrdila je.

I Mamićev odvjetnik ističe da su se kaznena djela za koje je Mamić optužen dogodila prije nego što je stupio na snagu međudržavni ugovor.

Ugovor su Hrvatska i BiH potpisale 2012., stupio je na snagu tek 2014., ali ga dvije zemlje različito tumače, kaže Rajić.

‘Treba primijenjivati zakon’

“Sukladno zakonu, BiH ne bi trebala izručivati svoje državljane. Ako se već ne primjenjuje ugovor između BiH i Hrvatske, onda treba primjenjivati zakon”, rekao je.

On je od suda zatražio ukidanje mjera za Mamića koji je do okončanja postupka predao putne isprave i mora se redovito javljati policiji u Čitluku.

Mamić optužio predsjednika Vrhovnog suda Sessu da je “korumpiran i pokvaren”

Uoči ročišta, bivši čelnik Dinama žestoko je napao predsjednika hrvatskog Vrhovnog suda Đuru Sessu optuživši ga da je “pokvaren i korumpiran” i da za to ima dokaze.

Mamić uporno tvrdi da se radi o politički montiranom procesu i da su hrvatski suci korumpirani.

“O imenima bih nekom drugom prilikom i uz druge uvjete, ne kanim si natovariti neke dodatne kaznene prijave, ali sigurno ću u jednom trenutku izvući najteže oružje”, rekao je Mamić novinarima uoči ročišta u Sarajevu.

No, o Sessi je ipak odlučio progovoriti. “Ali jedan od tih šest sudaca je korumpirani predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, poručujem mu je da je nepošten, pokvaren korumpirani sudac koji je ruglo i nije zaslužio da bude predsjednik Vrhovnog suda”, rekao je Mamić.

Predložio odlazak na detektor laži

“Toliko je drzak, a on i ja znamo da je korumpiran i naravno da ću to bez problema dokazati kada se stvore uvjeti za to. Predlažem mu da se obojica podvrgnemo detektoru laži. I još je toliko drzak da na uglednog odvjetnika poziva Hrvatsku odvjetničku komoru. Za ostale neću reći jer moram čuvati artiljeriju”, dodao je.

Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković zatražio je početkom lipnja Mamićevo izručenje nakon što je protiv njega potvrđena nova optužnica pred Županijskim sudom u Osijeku kojom se zajedno s još šestoricom osumnjičenika tereti za nanošenje financijske štete Dinamu za oko 200 milijuna kuna.

Mamić je prošle godine u drugome predmetu u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama.

Uoči izricanja te presude osječkoga suda u proljeće 2018., Mamić je pobjegao u BiH čije državljanstvo također posjeduje i od tada boravi u Međugorju.