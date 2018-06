MAMIĆ USKORO PRED SUDOM BiH: Izjasnit će se po tri pitanja, čeka se odluka o tome hoće li biti izručen Hrvatskoj

Mamić će se danas na ročištu na sudu u BiH izjasniti po tri pitanja, a najavio je da će se usprotiviti izručenju Hrvatskoj.

Nakon što je jučer u Međugorju priveden Zdravko Mamić, on bi se danas oko 10 sati trebao pojaviti pred Sudom BiH. Tamo će se održati ročište koje je Republika Hrvatska zatražila kako bi Mamić bio izručen iz BiH.

Pripadnici SIPA-e priveli su jučer Mamića po međunarodnoj tjeralici koju je jučer raspisao osječki Županijski sud. Noć je proveo u pritvoru, a na današnjem će se ročištu morati izjasniti o tri pitanja: tko je i što je, ima li državljanstvo Bosne i Hercegovine te želi li biti izručen Hrvatskoj.

‘Idem na sud. Ljudi koji su me došli privesti su se lijepo predstavili i sve je proteklo u redu. Ja sam im rekao da sam ih očekivao. To zna cijela nacija, moraju me identificirati jer je raspisana tjeralica’, rekao je jučer Mamić nakon privođenja i dodao da će na sudu odgovoriti na pitanja te se usprotiviti izručenju Hrvatskoj.

Odvjetnik uvjeren da izručenja neće biti

Njegov odvjetnik Zdravko Rajić je rekao da uvjeti za izručenje Hrvatskoj ne postoje s obzirom na Mamićevo dvojno državljanstvo.

‘Ja sam uvjeren da će sutra zahtjev biti odbijen’, rekao je Rajić.

Podsjetimo, Zdravko Mamić je prošlog tjedna zajedno s još trojicom osoba proglašen krivim te je nepravomoćno osuđen na šest godina i šest mjeseci zatvora zbog toga što je oštetio Dinamo i hrvatski proračun. Mamić je dan prije izricanja presude pobjegao u Međugorje.